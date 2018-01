Seksisme op Silicon Valleys seks- en drugsfeestjes

Je kan alleen via-via uitgenodigd worden. En als je niet op de lijst staat, kom je niet binnen op de exclusieve feestjes die in Silicon Valley een goed bewaard geheim zijn. Eens per maand komt de tech and famous van the Valley bij elkaar om samen te eten, te drinken, maar vooral om samen drugs te gebruiken en een one-night-stand te scoren.

In Vanity Fair beschrijft Emily Chang in een voorpublicatie van haar boek Brotopia: Breaking up the Boys’ Club of Silicon Valley, dat in februari uitkomt, de ongezonde cultuur die er op deze feestjes heerst. Chang sprak twee dozijn mensen uit de tech-industrie, die dit soort feestjes wel eens hadden bezocht en geschokt waren over de sfeer, waarbij vrouwen steevast het onderspit delven.

De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats in luxe villa’s, een jacht of een afgehuurde club. Er komen meer vrouwen dan mannen. De meeste mannen zijn rijke investeerders of oprichters van succesvolle startups, de vrijwel altijd bijzonder goed uitziende vrouwen zijn meestal werkzaam in de pr, makelaardij of zijn personal trainers.

Het heersende beeld op de feestjes is dat de vrouwen een rijke man proberen te vangen, golddiggers die founder hounders worden genoemd, en dat de (getrouwde) mannen als gevolg daarvan vrijelijk “wisselende contacten” op een avond kunnen hebben. Gedeelde belangen zou je denken.

Maar volgens de mensen die Chang sprak, ligt hier een seksistische cultuur aan ten grondslag. Ze geeft voorbeelden van vrouwen die door de sociale druk op de feestjes tegen hun zin drugs gebruiken en in situaties terechtkomen, die ze eigenlijk niet willen.

Dat Silicon Valley niet per definitie het progressieve walhalla is, bleek al eerder uit een interne memo die bij Google uitlekte: Google stort zich in het genderdebat

Dubbele moraal

Een ander effect is dat vrouwen die niet dezelfde losse seksuele moraal delen, wel zo benaderd worden door hun mannelijke collega’s. Zo vertelt de vrouwelijke oprichter van een startup over een afspraak die ze had met een investeerder: aan het eind van het eten overhandigde hij haar een cheque, waarna hij haar probeerde te kussen.

En er is natuurlijk de dubbele moraal. Mannen komen weg met seksuele escapades, terwijl vrouwen ermee achtervolgd worden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het verhaal van een voormalige medewerkster van Google, Ava, die op zo’n feestje haar baas tegenkwam, terwijl hij ‘druk bezig was’ met meerdere mensen. Chang tekent op:

“Hun blikken kruisten, maar Ava, noch haar baas zeiden iets tegen elkaar en spraken nooit over de ontmoeting. Een paar maanden later echter, probeerde een getrouwde mannelijke collega haar opdringerig te versieren. “Toen ik zei: ‘Wat doe je, blijf van me af’, zei hij: ‘Ik weet wie je bent, je houdt hier toch van?’”

