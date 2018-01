Het is wachten op nieuwe cyberaanvallen na chip-lek

Nadat deze week over de lekken is gepubliceerd, zijn bijna alle computers, smartphones en tablets een beetje onveiliger geworden – óók de apparaten van Apple. Clouddiensten, bijvoorbeeld van Google en Amazon, zijn op deze manier ook kwetsbaarder. Wel zijn vrijwel alle grote technologiebedrijven maanden geleden al op de hoogte gebracht zodat zij, voorzover mogelijk, maatregelen konden nemen.

Een team van computerexperts van de Amerikaanse overheid heeft beveiligingsfouten gevonden in de chips die in bijna alle computers worden gebruikt. Hackers kunnen daarmee binnendringen tot het hart van de computer – de zogeheten ‘kernel’ – en de gevoelige gegevens die daar worden verwerkt.

The New York Times wees woensdag wel op een ander gevaar. Hackers kunnen bij clouddiensten ruimte huren. Eenmaal binnen zouden ze het trucje kunnen uitbuiten om zo informatie van andere cloudgebruikers te stelen. Dat is inderdaad een probleem, zegt Michiel Steltman, directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. „Maar hackers weten niet welke andere klanten de opslagruimte van die specifieke computer gebruiken. Het is dan een beetje hengelen en hopen dat je iets leuks tegenkomt.”

Zo’n koevoet is bijvoorbeeld phishing, een methode die onder meer wordt gebruikt voor creditcardfraude. Mensen worden dan verleid om op een linkje te klikken in een nepmail of op een geïnfecteerde advertentie. Zo kunnen betaalgegevens worden onderschept en kan malware op een computer komen.

Het probleem is groot omdat het fundamenteel is: het gaat om bijna alle computers wereldwijd. Maar is er reden tot paniek? Voor consumenten niet, zegt Erik de Jong van beveiligingsbedrijf Fox-IT. Hij wijst erop dat dit gaat om een ingewikkelde manier van inbreken, waarvoor er bovendien eerst kwaadaardige software op een apparaat moet worden gezet. „Dit is een soort naald om een hangslot mee open te peuteren”, zegt De Jong. „Criminelen die je computer willen binnendringen zullen eerder een koevoet gebruiken.”

De ontwerpfout is gemaakt bij het rekenwerk van een chip. Om computers sneller te maken, voeren chips preventief allerlei berekeningen uit die ze later mogelijk nodig hebben. „We hebben het echt verpest”, zei de onafhankelijke Amerikaanse computerexpert Paul Kocher woensdag tegen The New York Times. Hij was een van de ontdekkers van de lekken. „Deze industrie wilde z’n apparaten zo snel mogelijk hebben en tegelijk veilig. Spectre laat zien dat je het niet allebei kan hebben.”

Spectre is het lastigste uit te buiten: hackers moeten om er misbruik van te maken meer stappen nemen dan bij Meltdown. Tegelijk is het beveiligingsprobleem veel moeilijker op te lossen en belooft het nog jaren problemen te geven.

Meltdown raakt computerchips die na 1995 werden ontwikkeld door Intel – een van de grootste chipbouwers ter wereld. Spectre is een ontwerpfout die door meer chipbedrijven is gemaakt. Daardoor zijn ook smartphones en tablets kwetsbaar. Er is een belangrijke voorwaarde om misbruik te maken van beide lekken. Hackers moeten zichzelf eerst op een andere manier toegang verschaffen tot de computer of smartphone om er malafide software op te plaatsen.

Wat kun je ertegen doen?

Updaten, updaten, updaten – en als gemiddelde consument verder niet zoveel. Vooral voor Meltdown ligt de oplossing in het vernieuwen van je software door updates uit te voeren. Sommige zijn nu al beschikbaar, zoals bij mobiele besturingssystemen Android en iOS. Op andere updates is het nog even wachten totdat de fabrikanten en appontwikkelaars ze af hebben. Ook clouddiensten werken hard aan nieuwe updates. Een groot nadeel is wel dat computers van de updates veel trager kunnen worden.

Eén van de grootste acute zorgen voor consumenten over Meltdown en Spectre is dat kwaadwillenden ze kunnen gebruiken om wachtwoorden te stelen. Nu nog niet alle updates beschikbaar zijn, is het dus extra verstandig geworden om wachtwoorden opnieuw in te stellen, en op zoveel mogelijk diensten zogeheten tweestapsverificatie in te stellen. Daarmee krijg je bijvoorbeeld een sms’je opgestuurd met een code als je wilt inloggen. En kies geen Welkom01 als wachtwoord, maar dat wisten we al.

Wat betreft Spectre: om dat probleem helemaal op te lossen zijn waarschijnlijk veranderingen nodig aan de chips, de hardware. Het kan jaren duren voordat die nieuwe hardware in winkels ligt en bij consumenten thuis is. „Het is echt een hardwarefout, dat ligt bij de fabrikanten en niet bij de gebruiker zelf”, zegt Inge Philips-Bryan, directeur van de cyberveiligheidstak van adviesbedrijf Deloitte. Het is niet een erg bevredigend advies, maar het is voor een groot deel afwachten totdat fabrikanten en ontwikkelaars van besturingssystemen en antivirusprogramma’s oplossingen bedenken, en totdat alle consumenten hun software updaten en op termijn al hun apparaten vervangen.