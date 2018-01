Golf van haat voor de eerste Weense baby van 2018

Ruim drie kwartier na de jaarwisseling werd Asel geboren: 51 centimeter, 3.460 gram, en omdat ze in Wenen de eerste baby van het jaar was (in heel Oostenrijk de zevende), publiceerden veel lokale media traditiegetrouw snel haar foto online. Met de trotse ouders: de moeder met een blije glimlach, de vader ernstig kijkend.

Ze kregen niet alleen gelukwensen. „Ik hoop dat ze in de wieg sterft”, schreef iemand op de Facebookpagina van het boulevardblad Heute. Een ander: „Meteen deporteren, dit uitschot.” Een derde: „De volgende terrorist is geboren.” De aanleiding voor zoveel haat: moeder Naime draagt een hoofddoek, en de familie heeft de (Turkse) achternaam Tamgac – veel meer is over hen niet bekend.

„In de eerste uren van haar leven is dit lieve meisje al het doelwit geweest van een ongelooflijke golf van gewelddadig, hatelijk online commentaar”, schreef Klaus Schwertner, die de Weense afdeling van de katholieke hulporganisatie Caritas leidt, op zijn Facebookpagina. Heute, dat doorgaans met weinig sympathie over migranten schrijft, heeft wegens het vele gescheld een groot aantal reacties verwijderd en na een paar uur de commentaarfunctie onder de foto uitgeschakeld. Met daarbij de tekst dat het fijn was dat veel mensen gelukwensen wilden uitspreken. „Voor alle anderen geldt: VERMAN JULLIE. Het gaat om een kleine baby die nog niet eens een dag op de wereld is.”

Extreem-rechts regeert mee

Veel commentatoren leggen een verband tussen de hatelijke reacties en de politieke veranderingen, nu de jonge premier Sebastian Kurz vorige maand een coalitie heeft gesloten met de extreem-rechtse FPÖ, die voor het eerst sinds tien jaar weer in de regering komt. De nieuwe regering wil van de strijd tegen illegale immigratie een speerpunt van haar beleid maken.

Caritas-leider Schwertner wilde reageren op de golf van haat. Woensdagavond riep hij op zijn Facebookpagina op om de shitstorm te beantwoorden met een bloemenregen. Binnen een paar uur werd zijn bericht 10.000 keer gedeeld en 21.000 keer geliked.

Maar vrijdagmorgen schreef hij verbijsterd dat dit bericht weg is. „Ik vermoed dat het door Facebook is gewist”, schreef hij. Waarschijnlijk hebben een paar haatzaaiers deze solidariteitsactie proberen te saboteren door bij Facebook te klagen dat het een ongepast bericht is. Hij roept Facebook op om het snel terug te plaatsen: „We willen tonen dat liefde > haat is – in het echte leven buiten en ook hier op Facebook.”

Schwertner wilde alle positieve reacties bundelen in een boek en dat aan de familie Tamgac aanbieden. Rond het middaguur plaatste Facebook het verwijderde bericht plus reacties weer online.

Update (5-1-2018 - 12:41): In een eerdere versie van dit stuk stond dat het Facebook-bericht nog niet teruggeplaatst was. Toen dat wel gebeurde is dat hierboven aangepast.