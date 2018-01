‘FBI onderzoekt corruptie bij Clinton Foundation’

De FBI onderzoekt of de Clinton Foundation, de liefdadigheidsinstelling van Bill en Hillary Clinton, zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie. Dat schrijven diverse Amerikaanse kranten vrijdag naar aanleiding van berichtgeving op het politieke weblog The Hill.

Het onderzoek richt zich op mogelijke misstanden in de tijd dat Hillary Clinton minister van Buitenlandse Zaken was, van 2009 tot 2013. De FBI probeert te achterhalen of Clinton donateurs voor haar Foundation heeft geworven door hen politieke gunsten te beloven. Ook willen de rechercheurs weten of de Clintons de soepele belastingregels voor de instelling hebben misbruikt voor hun persoonlijk gewin.

‘Onderzoekt loopt al enige maanden’

The Hill baseert zich naar eigen zeggen op meerdere bronnen binnen het Amerikaanse politie-apparaat. Ook sprak de website met een persoon die afgelopen maand in het kader van het onderzoek door de FBI is ondervraagd. The Washington Post schrijft dat het onderzoek al enige maanden bezig is. Hoeveel getuigen er zijn gehoord, is onduidelijk.

Het is niet de eerste keer dat de autoriteiten de Clinton Foundation onderzoeken. Het ministerie van Justitie brak in 2016 een onderzoek af, uit vrees dat het zou lijken alsof het de bedoeling was Clintons kansen in de verkiezingen schade toe te brengen.

Beschuldigingen over corruptie en vriendjespolitiek bij de Clinton Foundation zingen al langer rond. De belangrijkste aantijgingen komen uit het boek Clinton Cash (2015) van auteur Peter Schweizer. Hij ontdekte een patroon van donaties die precies samenvielen met gunstige politieke beslissingen voor de donateurs.

Politiek gevoelig

Het onderzoek naar de Clinton Foundation ligt politiek gevoelig. Volgens Clinton Foundation-woordvoerder Craig Minassian is er sprake van “politiek gemotiveerde beschuldigingen”, afkomstig van het Republikeinse kamp rond president Donald Trump. “Keer op keer wordt de Foundation beschuldigd, en keer op keer zijn die beschuldigingen weerlegd”, zei Minassian vrijdag.

Trump beloofde tijdens de verkiezingscampagne meermaals dat hij Clinton zou laten vervolgen als hij president zou worden. Na zijn verkiezing werd zijn toon milder. Maar de laatste maanden tweet Trump weer geregeld over ‘Crooked Hillary’, zoals hij Clinton tijdens de campagne noemde. Of Trump of iemand anders in Washington rechtstreeks opdracht heeft gegeven om de Clinton Foundation te onderzoeken, is volgens The New York Times niet duidelijk.