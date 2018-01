Eerste hulp bij goede voornemens

Het nieuwe jaar is voor veel mensen het moment om met frisse moed hun goede voornemens uit te gaan voeren. Maar hoe begin (of stop) je? NRC schrijft regelmatig over zelfverbetering, van opvallen tijdens een sollicitatie tot opvoedtips voor ouders met moeilijke kinderen. In het kader van goede voornemens selecteren we de beste stukken waarmee je je kunt verbeteren.

Fit en gezond

Afvallen en meer gaan sporten zijn elk jaar veel gehoorde voornemens - toch houden maar weinig mensen het vol. Geen zorgen, ook een sporthater kan best een sportliefhebber worden. En je hoeft echt niet per se direct de hele week te gaan sporten - in het weekend is al genoeg.

Wie wil afvallen weet: slank blijven is lastiger dan afvallen. Een beter eetritme op kantoor kan al helpen, bijvoorbeeld: probeer zo te ontbijten dat je zonder tussendoortje de lunch haalt.

Ook goed om te weten is hoe je telkens gefopt wordt in de supermarkt. En die magnetronmaaltijden zijn makkelijk, maar hoe gezond zijn ze eigenlijk?

Elke maandag de beste stukken over zelfverbetering en levensvragen. Stuur mij NRC Slim Leven

Een goede nachtrust is belangrijk om gezond te blijven. Veel mensen hebben daarom apps om hun slaap te monitoren. Alleen die werken eigenlijk helemaal niet zo goed. Gelukkig zijn er zes slaaptips die wel werken.

Vakantie

Voor hoogleraar psychologie Ap Dijksterhuis bestaan er geen redenen om niet op reis te gaan: „Reizen is goed. Ook als je het eigenlijk niet durft.”

Wil je wel op reis, maar heb je nog geen idee waar naartoe? Ga toch eens op de bonnefooi op vakantie. Op je bestemming heb je ook geen Lonely Planet meer nodig, laat Instagram of Facebook je reisgids zijn.

Carrière

Dit jaar ligt de pensioengerechtigde leeftijd op 66 jaar. De vraag hoe je dit haalt, wordt steeds belangrijker. Blijf je hele carrière doorleren is het devies.

Maar blijf ook waakzaam voor de burn-out, een ziekte die steeds meer lijkt voor te komen. En stel, je partner heeft een burn-out, hoe help je hem of haar? Voorkomen is uiteindelijk beter dan genezen, lees daarom dit stuk over het voorkomen van werkstress.

Wil je in dit nieuwe jaar een nieuwe baan? Denk bij het solliciteren eens aan storytelling, dan val je pas echt op.

Opvoeding

Probeer je alles leuk te maken voor je kinderen? Neem je hen het liefst alle moeilijke dingen uit handen? Dan ben je een curlingouder - en het is beter om je kind af en toe een teleurstelling te gunnen.

Bij moeilijke kinderen is misschien een hele andere aanpak vereist. Een nieuwe methode is ‘geweldloos verzet in gezinnen’, oftewel: doe net als Gandhi en Mandela.

Een van de grootste nieuwsverhalen van vorig jaar was #MeToo, een lastig onderwerp om te bespreken, zeker met pubers. Hoe pak je het aan? Redacteur en moeder Rosan Hollak vroeg het aan experts en kreeg vijf tips.

En tot slot

Waarschijnlijk heb je, ondanks je goede voornemens, heel veel dingen gewoon goed voor elkaar, maar probeer er ook maar eens dankbaar voor te zijn.

En voor iedereen die het toch niet gaat volhouden, lees deze column van Ellen Deckwitz: „Laten we onze slechte conditie prijzen en onze zwembandjes koesteren.”