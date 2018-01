Camiel Eurlings treedt terug als IOC-lid

Camiel Eurlings treedt terug als lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Dat maakt hij vrijdag bekend in een persverklaring van het IOC. Zijn positie werd onhoudbaar na de mishandeling van zijn ex-vriendin en de ophef die erna ontstond en aanhield. Eurlings zegt de ophef te betreuren. Volgens Eurlings is zijn aftreden in het “belang van de sport”.

In een interview met NRC, afgelopen zaterdag, bood hij 2,5 jaar na het feit excuses aan. Daarbij liet hij in het midden of hij schuldig was aan wat hij een “wederzijds handgemeen” noemde, iets wat het OM “een bewijsbare eenvoudige mishandeling” noemt, maar zonder zwaar of blijvend lichamelijk letsel. De druk op Eurlings om af te treden nam vervolgens toe.

Eurlings noemt zijn positie als IOC-lid “de mooiste vrijwilligersbaan ter wereld”. In de persverklaring schrijft hij verder:

“Ik betreur de hele gang van zaken zeer. De discussie over mijn al dan niet aanblijven leidt af van waar het, juist nu, om moet gaan: de sport en de sporters.”

Over ruim een maand beginnen de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. André Bolhuis, voorzitter van NOC*NSF, laat in een reactie tegenover persbureau ANP weten het besluit van Eurlings te betreuren.

“Ik vind het heel erg jammer voor meneer Eurlings. Ik heb begrip voor zijn besluit gezien de opinie in Nederland over zijn IOC-lidmaatschap.”

Eurlings mishandelde zijn toenmalige vriendin in de zomer van 2015, in zijn woonplaats Valkenburg. Zij deed een half jaar daarna aangifte van zware mishandeling. De voormalig minister deed zelf in 2016 aangifte tegen haar wegens poging tot afpersing en smaad. Het Openbaar Ministerie vond geen bewijs voor Eurlings’ aantijgingen. Wel achtte het Eurlings schuldig aan “een bewijsbare eenvoudige mishandeling”.

Werkstraf

De zaak die volgde werd buiten de rechter om geschikt. Het OM deed een transactievoorstel en Eurlings accepteerde dat vervolgens, onderdeel daarvan was een werkstraf. Volgens het OM heeft hij die naar behoren afgerond.

“Daarmee beschouwt NOC*NSF dit onderwerp, die met een schikking is afgedaan, verder als een privéaangelegenheid tussen betrokkenen. Ook het IOC ziet de affaire als een vertrouwelijke privékwestie”, meldde de sportkoepel na afhandeling van de zaak. Als lid van IOC maakte de 44-jarige Limburger automatisch deel uit van het bestuur van NOC*NSF.

Aantekening strafblad

De zaak werd geschikt achter gesloten deuren. Wel staat die schikking op zijn strafblad, waardoor het de vraag was of de ex-politicus een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) zou krijgen. Die stelde NOC*NSF verplicht nadat de kritiek aanhield omtrent Eurlings. Die kreeg hij, ondanks de aantekening. Daarmee was de zaak volgens NOC*NSF afgedaan. NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen zei toen in het AD:

“Het gevoel van ongemak rond Eurlings is door zijn VOG voor mij persoonlijk verdwenen.”

Toch vroeg de sportkoepel in het voorjaar van 2017 aan Eurlings om zich terug te trekken als bestuurslid, totdat duidelijk was of de ex-vriendin akkoord was met zijn straf. Eurlings weigerde dit omdat hij zich onschuldig acht. “Het is nooit een serieuze optie geweest voor Eurlings”, zei zijn woordvoerder toen tegen NRC.

Camiel Eurlings was van 2007 tot 2010 minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet van de toenmalige premier Jan-Peter Balkenende (CDA). In 2011 voegde hij zich als bestuursvoorzitter bij KLM. Daar vertrok hij in 2014, ondanks een doorlopend contract, per direct. Hij werd daarop lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en trad daarmee ook toe tot het bestuur van NOC*NSF.