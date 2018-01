Baron van Dedem laat oude meesters na aan National Gallery

Willem baron van Dedem (1929-2015), de oud-bestuursvoorzitter van de Maastrichtse kunstbeurs Tefaf, heeft vier kostbare schilderijen van oude meesters nagelaten aan de National Gallery in Londen, zijn voormalige woonplaats. Het museum heeft de gift eind december in een persbericht gepresenteerd als „een kerstcadeau voor het land”.

Het gaat om vier zestiende- en zeventiende-eeuwse schilderijen. Een in 1641 op koper geschilderd portret van Christus door David Teniers de Jongere, twee genreschilderijen met insecten uit 1654 van Jan van Kessel de Oudere, en een fruitstilleven van Adriaen Coorte uit 1703.

Verzamelaar

Van Dedem, een achterneef van de Rotterdamse havenbaron D.G. van Beuningen, begon in 1963 met verzamelen toen hij nog in loondienst werkte bij de Steenkolen Handels-Vereniging (SHV). Zijn eerste aankoop was een klein schilderijtje van Adriaen Verdoel, voor 3.500 gulden.

Toen Van Dedem in 1968 SHV verliet, maakte hij fortuin met een tankpas voor vrachtwagens. Door steeds mindere kunststukken in te ruilen tegen betere, slaagde hij er in een van ’s werelds beste privé-collecties van Hollandse meesters aan te leggen.

David Teniers de Jongere (1610-1690), Christus gekroond met doorns, 1641. Olieverf op koper, 57×75 cm.

Foto The National Gallery, London

Jan van Kessel de Oudere (1626-1679), Vlinders, motten en insecten met akkerdistel en komkommerkruid, 1654. Olieverf op panel, 11,7×14,5 cm.

Foto The National Gallery, London

Adriaen Coorte (circa 1660-na 1707), Stilleven met een schaal aardbeien, kruisbessen, asperges en een pruim, 1703. Olieverf op papier op canvas. 36,8×43,5 cm.

Foto The National Gallery, London

Jan van Kessel de Oudere (1626-1679), Vlinders, motten en insecten met meidoorn en vergeet-mij-nietjes, 1654. Olieverf op panel, 11,7×14,5 cm . Foto The National Gallery, London



Van Dedem heeft eerder ook aan Nederlandse musea geschonken. Zo kreeg het Rijksmuseum Amsterdam in 2014 het zeventiende-eeuwse schilderij Boslandschap met een vrolijk gezelschap in een wagen van Meindert Hobbema. Dit sleutelwerk in het oeuvre van Hobbema kreeg een plaats in de Eregalerij van het museum. Ook het Mauritshuis in Den Haag kreeg diverse schilderijen.

Collectie Van Dedem

Over zijn giften aan musea heeft Van Dedem nooit dik gedaan. Tot zijn dood bleven de meeste toegezegde werken in zijn huis in Richmond hangen. Een jaar voor zijn dood zei hij in een interview met NRC: „Mijn kinderen en kleinkinderen, die schenken; die brengen een offer. Ik niet. Ik kan er gewoon van blijven genieten.”

Beter was het daarom volgens de baron om te zeggen dat de schenkingen afkomstig waren „uit de collectie van Van Dedem”.