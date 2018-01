Acht arrestaties bij demonstratie Iraanse ambassade

De politie heeft vrijdagmiddag acht mensen gearresteerd tijdens een demonstratie bij de Iraanse ambassade in Den Haag. Demonstranten klommen over het hek van het gebouw, gooiden met stenen en stichtten een brandje, zo laat de politie weten. In totaal waren tientallen betogers aanwezig.

De Vereniging van Iraanse Academici in Nederland was de initiatiefnemer van de demonstratie. De vereniging riep Iraniërs op naar de ambassade te gaan om “morele steun” te betuigen aan de demonstranten die in thuisland Iran al dagen de straat op gaan. Woensdag staat nog een demonstratie gepland, op de Amsterdamse Dam.

NRC sprak met Iraniërs die buiten Iran wonen, over de protesten tegen het islamitische regime: “Arme Iraniërs geloven de regering niet meer”

Hevige protesten

De arrestanten zitten momenteel vast en worden gehoord, ze worden onder meer verdacht van openlijke geweldpleging en brandstichting. Het is nog niet duidelijk of er schade is aan het gebouw van de ambassade. Het pand staat voorlopig onder verscherpt toezicht, zegt een woordvoerder van de politie.

Al meer dan een week woeden hevige protesten in Iran. Demonstranten gingen in eerste instantie de straat op om te protesteren tegen de slechte economische toestand waar het land mee kampt, maar al snel werd de betoging ook politiek van aard. Tienduizenden Iraniërs uiten onvrede over het strenge, Iraanse regime en de macht van geestelijk leider Ali Khamenei, die het land sinds 1989 leidt.