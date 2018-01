Aanslag priester: ‘Parijse politie probeerde falen te verhullen’

De inlichtingendienst van de Parijse politie heeft enkele dagen voor de moord op een priester in juli 2016 in het Normandische Saint-Étienne-du-Rouvray informatie onderschept die de terreuractie had kunnen voorkomen. Dat meldt de Franse onderzoekswebsite Mediapart.

Door miscommunicatie en vakantieverlof belandde de informatie niet op de juiste plaats. Om het falen van de dienst te verhullen werd de informatie enkele uren na de aanslag volgens Mediapart verwijderd en geantidateerd om elk spoor uit te wissen.

Bericht via Telegram over aanslag op kerken

De aanslag had plaats op dinsdagochtend 26 juli 2016 in de kerk van Saint-Etienne-du-Rouvray, nabij Rouen. De 85-jarige priester Jacques Hamel leidde een religieuze ceremonie met vier gelovigen toen Adel Kermiche en Abdel Malik Petitjean, beiden 19 jaar, de kerk binnenstormden. Zij brachten Hamel met acht messteken in de nek om het leven. Een 86-jarige vrouw raakte zwaargewond.

Kermiche, die onder elektronisch huisarrest stond, had enkele weken daarvoor op de onder jihadisten populaire chatdienst Telegram onder pseudoniem een groep aangemaakt. Daarin liet hij zijn volgers weten dat het hem al twee keer niet gelukt was Syrië te bereiken en dat het daarom beter zou zijn om “hier” in actie te komen.

In een gesproken boodschap van 7 minuten en 20 seconden zou hij specifiek “kerken” genoemd hebben. Ook de naam van zijn woonplaats Saint-Étienne-du-Rouvray valt. Hij geeft er drie keer per week cursussen in de moskee. Hij zegt dat een mes het beste wapen is omdat je daarmee “twee of drie hoofden afsnijdend een bloedbad (kunt) aanrichten”.

Politiechefs met verlof

Volgens Mediapart heeft een medewerker van de inlichtingendienst van de Parijse politie vijf dagen voor de aanslag met de account meegelezen en een rapport opgemaakt. Maar omdat meerdere afdelingsverantwoordelijken die zomerweek met verlof zijn, bereikt de informatie nooit de binnenlandse veiligheidsdienst DGSI, verantwoordelijk voor het gebied rond Rouen.

Enkele uren na de moordaanslag zou de inlichtingenofficier van de Parijse politie door zijn meerderen gevraagd zijn het rapport te dateren op een later moment en te wissen, net als zijn zoekgeschiedenis op internet. De Parijse politieprefectuur geeft geen commentaar. Volgens Le Monde is er nog geen intern onderzoek naar de kennelijke onregelmatigheden gestart.