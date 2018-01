‘Zeven militaire vliegtuigen vernietigd bij aanval op Russische basis in Syrië’

De Russische luchtmachtbasis bij Hmeimim in de Syrische provincie Latakia is op Oudjaarsdag beschoten met mortieren. Volgens de Russische krant Kommersant zijn daarbij zeven militaire vliegtuigen vernietigd. Het Russische ministerie van Defensie bevestigt de beschieting, maar noemt het bericht over de vernietigde vliegtuigen „nep”. Volgens het ministerie zijn twee militairen omgekomen.

Kommersant meldde het verlies van de vliegtuigen woensdagavond op basis van twee anonieme bronnen uit „militair-diplomatieke” hoek. De Russische krant meldde ook om welke toestellen het zou gaan: vier SU-24 jachtbommenwerpers, twee SU-35 jagers en een AN-72 transporttoestel. Ook zou een munitie-opslagplaats zijn ontploft. Kommersant meldde tenminste tien gewonden. Wie verantwoordelijk is voor de beschieting van de basisis niet duidelijk. Het ministerie van Defensie spreekt van een „groep strijders”.

Afgelopen woensdag al meldde Moskou dat op 31 december een Russische MI-24 helikopter in Syrië was neergestort. De twee piloten kwamen daarbij om het leven. Volgens Moskou was het een ongeluk.

Op 11 december kondigde de Russische president Poetin bij een bezoek aan de basis de „terugtrekking” van de Russische interventiemacht aan. Rusland zal de basis en de marinehaven in Tartus echter permament bezet houden, zo heeft Poetin laten weten.

Het Russische ministerie van Defensie liet donderdagmorgen weten dat Khmeimim „operationeel” is en „doorgaat met de volledige uitvoering van de opgedragen taken”.