‘We doen ons best het water te verbannen’

De bestelbus van Adriaan Enema beweegt heen en weer. „Het voelt net alsof je op een schip zit”, zegt de 54-jarige Enema nu aannemer maar in het verleden schipper, grijnzend. Van buiten rukt en sjort de wind aan zijn bus, terwijl de regen als hagel tegen de ruiten slaat. „Dit trekt me nog altijd. Hoe slechter de omstandigheden, hoe beter. Ik ga straks nog wel even die kant op”, wijst hij in de richting van de pier van de haven van het Groningse Lauwersoog, dat aan de Waddenzee ligt. „En vanavond slaap ik extra lekker, altijd met storm.”

Net als vele anderen is Enema speciaal buiten om van de westerstorm die woensdag over Nederland trok, te genieten. In het hele land gingen mensen eropuit om ‘uit te waaien’ of één van de stormkeringen te zien sluiten. Voor het eerst gingen álle vijf stormkeringen dicht. De negen kilometer lange Oosterscheldekering sloot rond het middaguur al haar 62 schuiven vanwege het hoge water, de gebruikelijke procedure bij een waterstand van drie meter boven NAP. De kering sloot in 2014 voor het laatst.

De storm, die vanuit het zuidwesten naar het noorden trok, bereikte rond het middaguur zijn hoogtepunt. Aan de Zeeuwse kust werd al in de nacht van dinsdag op woensdag een windstoot van 141 kilometer per uur gemeten en ook de Waddeneilanden kregen te maken met hevige windstoten waardoor afvaarten naar onder meer Texel, Terschelling en Vlieland tijdelijk kwamen te vervallen.

Op de weg zorgde de westerstorm ook voor problemen; op de A2 ter hoogte van Breukelen werd een vrachtwagen omver geblazen. Het voertuig lag enkele uren op de weg.

Luchthaven Schiphol moest vanwege de windstoten een deel van de vluchten schrappen. In Urk brak de zeventig meter lange bijbelmuseumboot De VerhalenArk los. Door de hevige windstoten raakte het houten bijbelmuseum andere schepen en richtte zo forse schade aan.

Stormschade in Berkel en Rodenrijs. Foto Robin Utrecht/ANP

Boven: het drijvende bijbelmuseum De VerhalenArk raakte in de haven van Urk los van zijn ligplaats, plezierjachten liepen daarbij schade op. Onder: stormschade in Berkel en Rodenrijs.



Foto’s Robin Utrecht (boven) en Robin van Lonkhuijsen/ANP

Uitwaaien aan het Lauwersmeer. Foto Kees van de Veen



Gemalen aan

De storm bracht ook veel neerslag met zich mee, waardoor op verschillende plekken in het land de gemalen werden aangezet om het overvloedige water te verwerken. „Het is een natte herfst geweest, dus het land was al verzadigd”, vertelt Willem Alberts, machinist van het gemaal De Waterwolf in het Groningse Lauwerzijl.

Het gemaal stond al sinds 30 december aan; er wordt er dagelijks 8 millimeter aan waterstand weggewerkt. „Dit zijn echte waterschapsdagen”, zegt Alberts (61), die al 35 jaar de pompen bedient.

Woensdag blies de westenwind het water vanuit de Waddenzee richting het Lauwersmeer, en was de zeewaterstand te hoog om overtollig regenwater in de zee te lozen. Dus moesten de gemalen het water verwerken. „Wij doen ons best om het water te verbannen”, zegt Alberts. „Maar het is de natuur die de agenda bepaalt.”