Waarom rijdt de ene bus nu wel en de andere bus niet?

In druilerig weer wacht Rick van der Vlies (21) al een half uur vergeefs op een bus richting Gouda. In een bushalte langs een doorgaande weg in het Zuid-Hollandse Bergambacht waar de auto’s voorbij razen.

„Je kunt vanaf hier nergens heen als er geen bus rijdt”, verzucht hij terwijl hij nog wat dieper in zijn groene winterjas duikt. Hij wist van de landelijke staking van buschauffeurs in het streekvervoer, maar dacht dat vervoerder Keolis (voorheen Syntus) daar niet aan meedeed. „Als hij zo niet komt, ga ik weer naar huis”, zegt Van der Vlies.

Plaspauzes

Deze donderdag staken de buschauffeurs van vervoersbedrijven Connexxion, Arriva, Q-Buzz en Keolis. De actievoerders eisen meer loon, minder werkdruk en afspraken voor plaspauzes tijdens de ritten. De staking valt in de eerste week van het jaar: rustige dagen in het openbaar vervoer. Alle onderwijsinstellingen zijn vanwege de kerstvakantie nog gesloten. Arriva heeft maar de helft van het normale aantal reizigers te vervoeren.

De 15-jarige Siem Voorwinden uit Schoonhoven dacht op de app 9292 gelezen te hebben dat vanaf 12.00 uur weer bussen zouden rijden, maar begint te twijfelen. „Hij had er al even geleden moeten zijn”, zegt hij. Siem wil met de bus naar de Plus-supermarkt in Stolwijk, waar hij als vakkenvuller werkt. „Normaal is dat vanaf hier een minuut of veertien. Als ik moet fietsen, ben ik zo een uur onderweg.” Maar de bus komt niet – hij pakt toch maar de fiets.

Verwarring

Ondanks de landelijke staking rijden in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag donderdag toch bussen. Omdat chauffeurs van het stadsvervoer onder een andere cao vallen dan het streekvervoer, rijden lokale vervoerders in de steden wel gewoon.

Voor reizigers die donderdag met de Rotterdamse vervoerder RET op pad willen, is niet altijd duidelijk of hun bus rijdt: de RET biedt namelijk zowel stadsvervoer als streekvervoer aan. Dit zorgt bij busstation Capelsebrug in Rotterdam voor de nodige verwarring: rijdt die ene RET-bus nou wel of niet? De bussen van Connexxion en Arriva gaan in elk geval niet, maar de matrixborden bij de haltes geven de vertrektijden zoals altijd wel gewoon weer – hoewel de lichtkrant daaronder reizigers weer waarschuwt voor de staking.

Beetje beweging

Leen de Jong (71) staat er vertwijfeld bij te kijken. „Ik moet naar Krimpen, om bij de garage mijn auto op te halen”, vertelt hij. Als hij zou gaan lopen, doet hij er naar eigen zeggen ongeveer een half uurtje over. Hij lacht: „Ach ja, een beetje beweging kan toch geen kwaad?” Hij heeft geluk: even later stopt er alsnog een RET-lijnbus voor zijn neus.

Aron Zorom staat met twee boodschappentassen bij de halte waar normaal bussen richting de Krimpenerwaard vertrekken. Hij is van Oost-Afrikaanse afkomst en legt in gebroken Nederlands uit dat hij woensdag op bezoek was in Rotterdam, maar nu niet meer terug kan naar Schoonhoven. Over de staking had hij niets gehoord. „Ik sta al een uur hier.”

Voorbijganger Jacques Kleisterlee komt net door de poortjes van het naastgelegen metrostation gelopen. „Zeg, sta jij hier nou nog, joh?”, zegt hij tegen Zorom met Rotterdamse tongval. Kleisterlee moet eigenlijk naar Krimpen aan den IJssel, maar Zorom heeft geluk. „Kom maar mee dan”, zegt Kleisterlee, „ik breng je met de auto wel die kant op.”