VS roepen legalisering cannabis een halt toe

De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions heeft de legalisering van cannabis in de Verenigde Staten een halt toegeroepen. Sessions kondigde donderdag in Washington aan dat hij het door de federale overheid gevoerde gedoogbeleid gaat terugdraaien. Dat besluit kan grote gevolgen hebben voor de wietteelt en -handel in staten die de drug hebben gelegaliseerd. Dat meldt persbureau AP.

Sessions zei donderdag dat de federale overheid haar bemoeienis met het cannabisbeleid van de afzonderlijke staten gaat hervatten. Federale aanklagers in de staten waar de drug legaal is, mogen voortaan weer zelf bepalen hoe streng ze de federale drugswetten - die cannabis verbieden - gaan handhaven. Dankzij het gedoogbeleid mochten de staten de afgelopen jaren juist helemaal zelf bepalen of ze wiet toestonden.

Het besluit van Sessions kan een gevoelige klap betekenen voor de marihuana-industrie die de afgelopen jaren is opgekomen in de VS. De onzekerheid over de legaliteit van wiet zal waarschijnlijk ontmoedigend werken op investeerders.

Staten mogen zelf beslissen

Het federale gedoogbeleid op cannabis-gebied geldt sinds 2013. Toenmalig viceminister van Justitie James M. Cole kondigde aan dat de overheid staten die cannabis wilden legaliseren, niet zou tegenhouden. Zij moesten er alleen voor zorgen dat de legale wiet niet zou belanden in staten waar de drug nog wel verboden was, of in handen van criminelen en kinderen.

De staten Colorado en Washington waren in 2012 de eerste die de verkoop, teelt en bezit van cannabis toestonden. Inmiddels is wiet helemaal legaal in acht staten plus het hoofdstedelijke District of Columbia.

De Amerikaanse legale wiethandel is een miljardenbusiness. In Californië, waar cannabis sinds 1 januari legaal is, denkt de overheid jaarlijks 1 miljard dollar aan belasting te gaan innen over de verkoop van legale wiet.

Het schrappen van het gedoogbeleid is een persoonlijk stokpaardje van Sessions. Terwijl over president Trumps marihuanastandpunt weinig bekend is, heeft Sessions nooit een geheim gemaakt van zijn aversie tegen cannabis. Volgens de minister is wiet net zo schadelijk als heroïne en zou de verantwoordelijk zijn voor een stijging van het geweldscijfer.

Grote sociale gevolgen

Het besluit van Sessions kan op tegenstand rekenen. Liberalen willen dat cannabis overal legaal wordt, omdat ze vinden dat de kwalijke sociale gevolgen van de war on drugs te groot zijn. Sinds de jaren negentig is het in de VS mogelijk om voor relatief lichte drugsvergrijpen lang in de cel te belanden. Amerikaanse gevangenissen kampen daardoor met chronische overbevolking. Sessions is een voorstander van strenge straffen voor drugscriminelen.

Ook sommige conservatieven zijn tegen het terugdraaien van het gedoogbeleid. Zij vinden dat de afzonderlijke staten zelf moeten kunnen beslissen over de legaliteit van drugs, zonder bemoeienis van de landelijke overheid.