Zeker 12 doden en 180 gewonden bij treinongeluk Zuid-Afrika

Bij het ontsporen van een passagierstrein in Zuid-Afrika zijn donderdag minstens twaalf doden en 180 gewonden gevallen. Dat meldt persbureau AFP op basis van cijfers van het provinciale ministerie van Gezondheid. Volgens eerdere berichten van hulpdiensten was er sprake van vier doden en honderd gewonden. Ambulances en brandweer rukten in groten getale uit.

Beelden van de trein na het ongeluk

Het ongeluk vond plaats tussen Kroonstad en Hennenman in de provincie Vrijstaat, in het centrum van het land. De oorzaak van het ongeluk is een botsing met een vrachtwagen. Nadat de trein ontspoorde, vatte het voertuig vlam. Volgens Zuid-Afrikaanse media zat de trein van vervoerder Shosholoza Meyl vol vakantiegangers die van Port Elizabeth in het zuiden naar Johannesburg reisden.

Volgens een woordvoerder van hulpdienst ER24 ontstond de brand in een van de treinstellen toen hulpverleners bezig waren gewonden te helpen. Een inzittende van de trein zegt tegen Maroela Media dat de trein voor het ontsporen flink toeterde, mogelijk om de vrachtwagen die op het spoor stond te waarschuwen.