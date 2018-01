Verdachte opgepakt voor moord op Nederlanders in Dominicaanse Republiek

De politie in de Dominicaanse Republiek heeft vorige week vrijdag een verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op twee Nederlanders in juni vorig jaar. Dat heeft het Dominicaanse politiekorps donderdag bekendgemaakt.

De verdachte is de Venezolaan Carlos José Gascon González, alias ‘El Gocho’ (‘Het Varken’). Hij staat volgens de politie aan het hoofd van een internationale bende die zich schuldig maakt aan drugshandel, ontvoeringen, huurmoorden en witwaspraktijken. González werd door elitetroepen gearresteerd in de Dominicaanse hoofdstad Santo Domingo.

Aanleiding voor de aanhouding was volgens de politie het “uitvoerige onderzoek” naar de dood van de Nederlanders Rachid Benbouker (34) en Cuma Ceviz (36). Hun met kogels doorzeefde lichamen werden op 21 juni aangetroffen in een grafkuil op een suikerrietplantage in het oosten van de Dominicaanse Republiek. Waarschijnlijk waren de mannen twee dagen eerder doodgeschoten.

Briefje op lichaam

Direct na de vondst vermoedde het Dominicaanse Openbaar Ministerie al dat er sprake was van een afrekening in het criminele circuit. Op de lichamen van één van de vermoorde Nederlanders vond de politie een briefje dat de onderzoekers konden koppelen aan een drugsbende. Volgens de politie waren Benbouker en Ceviz speciaal meegenomen naar een afgelegen plek, om daar doodgeschoten te worden.

Met de arrestatie van González is het onderzoek naar de moord nog niet afgelopen. De politie zegt te blijven zoeken naar andere leden van González’ bende die mogelijk met het misdrijf te maken hebben gehad.

De Dominicaanse Republiek is een belangrijk doorvoerland voor drugs. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken de eilandstaat in het Caribisch gebied voor de export van onder meer cocaïne naar Europa en de Verenigde Staten. Liquidaties vinden zeer regelmatig plaats. Per 100.000 Dominicanen kwamen er in 2014 ruim zeventien door geweld om het leven, berekenden de Verenigde Naties. Het moordcijfer op de Dominicaanse Republiek hoort daarmee bij de hoogste ter wereld.