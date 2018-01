Trump dreigt met rechtszaak tegen oud-strateeg Bannon

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag gedreigd met gerechtelijke actie tegen zijn voormalig topstrateeg Steve Bannon. Trump hoopt zo de publicatie van een boek, waarin Bannon hem beschuldigt van verraad, te voorkomen. Die verwijten zijn “lasterlijk”, zo schrijft een advocaat van Trump in een brief naar de uitgever.

In de brief stelt de advocaat, Charles Harder, dat Bannons beweringen “aanleiding geven tot verschillende aanklachten, waaronder smaad, laster en het overtreden van vertrouwelijkheidsafspraken”, meldt CNN. “Juridische stappen zijn ophanden”, aldus Harder. De advocaat stond eerder worstelaar Hulk Hogan succesvol bij in een lasterzaak tegen mediabedrijf Gawker.

De breuk tussen Trump en Bannon is bombastisch, schreef correspondent Guus Valk donderdag, “ geheel in de reality tv-stijl van Bannon en Trump

Via Harder eist Trump nu dat uitgever Henry Holt “per direct stopt met en afziet van verdere publicatie en verspreiding” van het boek, schrijft The Washington Post. Dat geldt ook voor losse passages of samenvattingen van de inhoud. De verschijning van het boek staat gepland voor aanstaande dinsdag.

‘Niet-vaderlandslievend’

In het boek, getiteld Fire and Fury: Inside the Trump White House, schrijft auteur Michael Wolff over de laatste maanden van Trumps campagne om president te worden en zijn eerste maanden in het Witte Huis. Hij haalt daarin onder meer een ontmoeting aan tussen het campagneteam van Trump en een Russische advocate. Steve Bannon noemt dat treffen in het boek “foute boel” en “niet-vaderlandslievend”.

Toen woensdag bericht werd over de uitspraken van Bannon reageerde Trump door te stellen dat zijn vroegere rechterhand “niet alleen zijn baan maar ook zijn verstand verloor”.

‘Niets bijgedragen’

De 64-jarige Bannon was een van de kernfiguren in de laatste fase van Trumps verkiezingscampagne. Nadat de voormalig zakenman werd verkozen werd de vroegere hoofdredacteur van de rechtse website Breitbart topadviseur van Trump en trad hij toe tot de Nationale Veiligheidsraad.

Die laatste functie moest Bannon al na enkele maanden opgeven. In augustus van vorig jaar brak Trump definitief met de drijvende kracht achter zijn verkiezingscampagne. In een verklaring zei Trump woensdag dat Bannon “niets heeft bijgedragen” aan zijn verkiezingsoverwinning.