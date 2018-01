Student Remon Bruinsma waarschijnlijk verdronken

De student Remon Bruinsma, wiens lichaam afgelopen maandag werd gevonden in een singel in Leeuwarden, is hoogstwaarschijnlijk verdronken. Dat heeft de politie Leeuwarden donderdag bekendgemaakt op Twitter.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft Bruinsma’s lichaam onderzocht en geconstateerd dat de 19-jarige man “geen in- en uitwendig letsel” had. “De doodsoorzaak is passend bij verdrinking”, aldus de politie. Volgende week verwacht het NFI de uitslag van het toxicologisch onderzoek op Bruinsma. Daaruit kan blijken of hij ten tijde van zijn dood onder invloed was van alcohol of drugs.

Bruinsma, die in Zwaagwesteinde woonde, verdween in de nacht van 30 november op 1 december. Hij was met studiegenoten op stap in Leeuwarden. Op een gegeven moment verliet hij het café waar de groep zich bevond. Het plan was dat Bruinsma zou overnachten bij een vriend in Leeuwarden, of de eerste trein naar Zwaagwesteinde zou nemen. Op geen van beide plekken kwam hij opdagen. Alleen Bruinsma’s telefoon werd de volgende morgen gevonden, in het portiek van een C&A-winkel in Leeuwarden.

De politie had al meteen het vermoeden dat Bruinsma in een singel was gevallen. Agenten gebruikten sonarapparatuur om het water in Leeuwarden te doorzoeken. Ook zette de politie helikopters en speurhonden in. Dat leverde allemaal niets op. Zoekacties door bekenden van Bruinsma waren ook tevergeefs. Uiteindelijk trof een voorbijganger maandagmiddag Bruinsma’s lichaam aan.