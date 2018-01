Groei economie nauwelijks terug te zien op loonstrook

De economie mag dan op volle toeren draaien, werknemers zien maar weinig terug van de groei op hun loonstrook. Bij een modaal salaris komt er dit jaar per maand netto zo’n 7 euro bij: één of twee belegde broodjes per maand. Dat blijkt uit de jaarcijfers die donderdag door ADP werden gepresenteerd, een bedrijf dat de loonstrookjes maakt voor 1,4 miljoen Nederlandse werknemers.

Het ADP onderzocht vijf sectoren: bouw, metaal en techniek, zorg en welzijn, overheid, en transport. Andere sectoren niet, omdat zij geen uniforme cao hebben.

Bijna iedereen in loondienst zal er op zijn eerste loonstrookje van 2018 iets op vooruit gaan. Wie anderhalf keer modaal verdient, krijgt maandelijks 1 euro extra. Mensen die twee keer modaal verdienen gaan er 16 euro op vooruit. Alleen de laagste inkomens (1.000 tot 1.500 bruto per maand) zien hun netto inkomen dalen. Die groep gaat er volgens de ADP-cijfers juist 4 euro op achteruit. Wel kunnen deze groepen er achteraf, via belastingvoordelen, alsnog op vooruit gaan.

Het kabinet wil belastinghervormingen doorvoeren om „werken meer te laten lonen”. Maar het effect van de afspraken die in het Regeerakkoord zijn gemaakt, zijn in 2018 nog niet te zien.