Nederlander gearresteerd voor schietpartij in Spaans bordeel

De Noorse politie heeft een dertigjarige Nederlander gearresteerd die verantwoordelijk zou zijn voor een schietpartij in een bordeel in Marbella. Dat heeft de Spaanse nationale politie bekendgemaakt. Bij de schietpartij in september raakten vier mensen gewond. De man werd opgepakt nadat er een Europees arrestatiebevel was uitgevaardigd.

De schietpartij vond plaats in club Casa Masa in Marbella. De Nederlander zou in een vechtpartij verwikkeld zijn geraakt met vier anderen. Na de vechtpartij verliet hij de club en kwam hij een uur later terug met een automatisch vuurwapen. Hij schoot op de mannen die hem hadden aangevallen, maar werd zelf ook beschoten.

Vingerafdrukken

Vervolgens vluchtte de man in een huurauto, die een dag later uitgebrand werd teruggevonden. De politie pakte in de club zes betrokkenen op, onder wie een dertigjarige Fransman die werd gezocht voor moord en wapenhandel.

Tijdens de arrestatie in Oslo probeerde de Nederlander zich voor te doen als iemand anders door een vals Nederlands paspoort te tonen. Volgens de politie heeft hij zelf zijn vingertoppen verbrand, zodat zijn vingerafdrukken niet meer goed waar te nemen zijn. De man wordt onder meer vier pogingen tot moord ten laste gelegd.