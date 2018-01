Kruidvat haalt sigaretten uit schappen

De drogisterijketen Kruidvat stopt met de verkoop van sigaretten. Dat vertelt topman Gerard van Breen donderdag aan het Algemeen Dagblad. Ook in de winkels van Trekpleister verdwijnt tabak uit het assortiment.

Zowel Kruidvat als Trekpleister valt onder het concern A.S. Watson. Volgens het bedrijf passen de rookwaren niet meer bij de twee drogisterijketens, die steeds meer worden gepresenteerd als “health-winkels”. Tegen het AD zegt bestuursvoorzitter Van Breen: “We kunnen het eigenlijk gewoon niet meer maken.”

Een woordvoerder van A.S. Watson zegt tegen NRC dat het bedrijf een “principiële keuze” heeft gemaakt. “Kruidvat en Trekpleister richten zich al een aantal jaar steeds meer op gezondheid. De sigaretten passen niet in die ontwikkeling.” De verkoop zou voor jongeren impliceren dat roken de norm is. Andere producten, zoals snacks en snoep, verdwijnen overigens niet uit de winkels. Volgens de woordvoerder is de “gezondheidswinst” op dat assortiment minder groot. “We zien snack en snoep ook als een verwennerij. Roken heeft direct schadelijke gevolgen voor de gezondheid, dat willen we voorkomen.”

Eerst de voorraad op

De rookwaren zullen geleidelijk verdwijnen uit de filialen van Kruidvat en Trekpleister, in Nederland en België. Eerst worden de tabaksartikelen uit tweederde van de winkels verwijderd. Eind 2019 moeten alle filialen tabaksvrij zijn.

“Sigaretten zijn een duur product. We kunnen die voorraad niet zomaar weggooien”, zegt de woordvoerder.

Veel Kruidvat-winkels worden ook direct verbouwd. In Nederland en België telt Kruidvat ruim 1.100 filialen, Trekpleister heeft 190 winkels.