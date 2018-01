Jongeren gaan eerder ‘echt’ roken van e-sigaretten

Jongeren die een e-sigaret proberen, of een andere vorm van ‘dampen’, hebben een jaar later twee keer zo vaak een ‘echte’ sigaret gerookt dan jongeren die niet dampten. Dat blijkt uit een grote studie onder tienduizend Amerikaanse jongeren in leeftijd van 12 tot 17 jaar. De resultaten zijn deze week gepubliceerd in het medisch-wetenschappelijke blad JAMA Pediatrics.

De studie is een bevestiging van een meta-analyse die in augustus vorig jaar in JAMA Pediatrics verscheen. Dat onderzoek combineerde de gegevens van negen eerdere studies, met in totaal ruim 14.000 jongeren. Bij elkaar onderbouwen deze onderzoeken heel stevig dat jongeren die ‘kennismaken’ met e-sigaretten later vaker roken. Het gebruik van de e-sigaret ondermijnt dus het rookontmoedigingsbeleid van de overheid.

De tabaksindustrie probeert dampen juist te framen als „minder schadelijk” dan gewoon roken, en heeft altijd tegengesproken dat de elektronische sigaret een stepping stone kan zijn voor tabaksverslaving. „Alle vormen van tabaksgebruik zijn schadelijk”, benadrukken de onderzoekers in hun conclusie.

Bij het inschatten van het gezondheidsrisico van rookloze tabaksproducten moet daarom ook het potentiële gevaar van overstappen naar echte sigaretten en de daarmee samenhangende gezondheidsschade worden meegenomen, zeggen de auteurs.

Populariteit ‘dampen’ stijgt

Overigens mogen in Nederland sinds mei 2016 de elektronische sigaretten en navulverpakkingen met nicotine alleen nog verkocht worden aan personen boven de 18 jaar. Per juli 2017 gelden deze regels ook voor elektronische sigaretten en navulverpakkingen zonder nicotine.

In een recent rapport van het Trimbos Instituut staat dat het traditionele roken onder Nederlandse jongeren sterk is afgenomen (van 33 procent in 2011 naar 23 procent in 2015). Maar de populariteit van de dampende alternatieven is juist gestegen. Van de scholieren van 12 tot en met 16 jaar had eenderde wel eens een e-sigaret of shishapen gebruikt, tegen nog geen kwart die een gewone sigaret probeerde. Op de basisschool bleek één op de tien scholieren ervaring te hebben met een e-sigaret. Ook de waterpijp is populair; bijna een kwart van de middelbare scholieren heeft die ooit gerookt.