Recept: Een ouderwets stoofpotje

Illustratie Martien ter Veen

Het jaar mag dan begonnen zijn, de kerstvakantie eindigt officieel maandag, wanneer de scholen weer open gaan. Ik hoop dat u er net zo van genoten heeft als ik. Dat er bij u ook veel momenten waren waarop u geen flauw idee had welke dag van de week het was. En sowieso heel veel dagen waarop de tijd traag en ongemerkt wegsmolt tussen het lezen van een boek, het maken van een wandeling, het doen van een spelletje, het nog eens volschenken van de glazen en het koken van een genoegzame maaltijd door.

Misschien heeft u, net als ik, een beetje moeite om deze heerlijke, warme, luie tussentijd achter u te laten en de kale, koude, donkere maand die voor ons ligt, tegemoet te treden. Het moet, helaas. Maar wél pas maandag. Vandaag zitten we nog in een staartje kerstvakantie. Wat zegt u? Welke dag is het vandaag? Ik heb geen idee en het interesseert me ook voor geen meter. Ik ga een ouderwets stoofpotje met bier en ontbijtkoek op het vuur zetten en dan gaat mijn huis lekker zoet en hartig en kruidig ruiken, en dan gooi ik nog een blok hout in de kachel en pak mijn boek weer op en … Noem het januari-ontwijkend gedrag, maar ik kan het u van harte aanbevelen.

Ouderwets stoofvlees

(4 personen)

800 g doorregen runderriblappen; 50 g boter; 1 el olijfolie; 3 uien, gesnipperd; 2 flesjes donker bier; 2 el wittewijnazijn; 1 el appelstroop; 1 el grove mosterd; ½ tl gemberpoeder; 1 (vers) laurierblaadje; 1 takje tijm; 2 sneetjes ontbijtkoek

Voor de aardappelpuree erbij:

1.250 g kruimige aardappelen, geschild en gehalveerd; 200 ml melk; 1 blaadje (verse) laurier; 1 takje tijm; 50 g roomboter; nootmuskaat

Haal het vlees minimaal een uur voordat u het gaat bereiden uit de koelkast, zodat het op kamertemperatuur kan komen.

Snijd het in dobbelstenen en bestrooi met zout en versgemalen peper. Verhit de boter en olie in een pan met zware bodem en bak hierin het vlees rondom bruin.

Schep het uit de pan en houd apart. Fruit de uien in het bakvet tot ze flink beginnen te kleuren. Doe dit op laag vuur; hoe langzamer het gaat, hoe meer smaak de uien krijgen.

Schenk het bier en de azijn erbij en voeg de mosterd, de appelstroop, het gemberpoeder, laurierblad en takje tijm toe. Verkruimel de ontbijtkoek erboven en voeg ook het vlees weer toe.

Breng alles aan de kook, leg een deksel op de pan en zet het vuur zo laag mogelijk. Stoof het vlees zo’n 2 uur, tot het boterzacht is. Schep het tussendoor een paar keer om. Het kan zijn dat u wat extra vocht moet toevoegen, of dat u het stoofvocht op het laatst juist wat zult moeten inkoken.

Maak intussen de aardappelpuree: kook de aardappelen gaar in weinig water met een snuf zout. Breng in een steelpannetje de melk met de laurier en tijm tegen de kook aan. Draai het vuur laag, laat 10 minuten broeien en vis de kruiden er weer uit.

Snijd de boter in dobbelstenen. Giet de aardappels af en stamp ze samen met de melk (zoveel als nodig is) en boter tot een puree. Proef en maak op smaak met zout, peper en nootmuskaat. Proef ook het stoofvlees en maak zo nodig verder op smaak met zout en peper.

Serveer samen, het liefst gloeiendheet, desgewenst begeleid door een schaal hete, zelfgemaakte appelmoes.