Dopingautoriteit voert antidopingprogramma Team Sunweb uit

Team Sunweb, de wielerploeg van onder anderen Tom Dumoulin, begint dit seizoen met een intern antidopingprogramma dat volledig zal worden uitgevoerd door de Nederlandse Dopingautoriteit. Dat maakte Tim van den Bergh, commercieel directeur van de belangrijkste geldschieter van de ploeg, donderdag bekend tijdens de jaarlijkse ploegpresentatie in Berlijn.

Het bedrijf, dat online-vakanties aanbiedt, gaat de controles op urine en bloed financieren in alle takken van het team: mannen, vrouwen en de beloftenploeg. De kosten kunnen volgens Van den Bergh oplopen tot zo’n anderhalve ton per jaar. Zowel Sunweb als de Dopingautoriteit benadrukten donderdag dat de controles volledig onafhankelijk zullen plaatsvinden.

Essentieel onderdeel van de overeenkomst was volgens Herman Ram, directeur van de Dopingautoriteit, dat zijn medewerkers volledig en te allen tijde hun gang mogen gaan en nooit ergens door Sunweb de toegang kunnen worden ontzegd. Dat de hoofdsponsor van de ploeg voor de controles gaat betalen, zou kunnen zorgen voor een schijn van belangenverstrengeling, maar dat wuifde Ram weg. „Een team kiest ervoor zichzelf aanvullend te laten controleren. We worden op geen enkele manier gebruikt of misbruikt.”

Verrassingseffect

Sunweb is de eerste wielerploeg ter wereld die binnen de eigen gelederen op deze schaal gaat controleren op dopinggebruik, buiten de reguliere controles om. Dat zijn er in de Nederlandse wielersport op jaarbasis nu circa 250. Hoeveel extra controles er door de samenwerking gaan plaatsvinden, wilde Ram niet zeggen. Dat zou het verrassingseffect van onaangekondigde controles beperken.

Dopingcontroles uitgevoerd door de Dopingautoriteit worden op dit moment grotendeels betaald uit de opbrengsten van de Nederlandse loterij – de Lotto. Ram heeft in het verleden herhaaldelijk aangegeven meer sporters op dopinggebruik te willen controleren als daar het geld voor was. Met de injectie van Sunweb wordt aan die wens enigszins tegemoetgekomen, al betaalt het bedrijf uitsluitend voor de eigen renners. Ram: „Wij hopen dat meer wielerploegen en sportorganisaties dit initiatief toejuichen en ook zullen overnemen, zodat er een beweging ontstaat.”

Volgens ploegbaas Iwan Spekenbrink is het uniek dat naast de mannen ook alle vrouwen en alle belofterenners uitgebreid getest gaan worden. „Bij de vrouwen worden nu alleen de toprenners in de testpool van WADA [internationaal antidopingagentschap, red.] veelvuldig getest,” zei hij donderdag. „Wij zijn de eersten die al onze vrouwen en al onze talenten gaan controleren, tijdens en buiten de wedstrijden om. Op die manier wordt al vroeg in de carrière van een renner data verzameld in het biologisch paspoort. Dat is een belangrijk onderdeel van onze opleiding. Deze maatregel is bedoeld om de schone renner te beschermen, niet om positieve gevallen te voorkomen.”