Intel-chips geplaagd door ernstig lek

Veiligheidsonderzoekers slaan alarm over een ernstig lek in processoren van Intel, de grootste producent van chips voor personal computers en servers. Het Amerikaanse bedrijf heeft de kwetsbaarheid bevestigd en werkt aan een oplossing.

De Britse techsite The Register gaf dinsdag meer details vrij van een ontwerpfout waardoor hackers het geheugen van de ‘kernel’, het hart van de computer, zouden kunnen uitlezen. In theorie geeft dat onbevoegden die het lek uitbuiten, toegang tot verborgen gegevens, zoals wachtwoorden, login-gegevens of bestanden die in het tijdelijke geheugen van de chip worden bewaard.

De kwetsbaarheid zit in vrijwel alle Intel-processoren van de afgelopen tien jaar. Het probleem betreft niet alleen persoonlijke computers, maar ook de servers die grote bedrijven als Amazon, Microsoft en Google gebruiken in hun webdiensten.

Besturingssystemen moeten aangepast worden

Intel bevestigt dat het probleem bestaat, maar zegt dat het niet de enige chipfabrikant is die erdoor getroffen wordt. Het bedrijf zegt dat het inmiddels samenwerkt met concurrent AMD en het Britse ARM Holdings om fouten in chips te corrigeren.

Het is nog niet duidelijk in welke mate hackers de ontwerpfout al gevonden en misbruikt hebben om in te breken op computers.

Om het probleem op te lossen, moeten besturingssystemen aangepast worden. Dat geldt niet alleen voor Windows-systemen, maar ook voor machines die op Linux of MacOS draaien. De reparatie zou de prestaties van de processor negatief kunnen beïnvloeden – met 5 tot 30 procent, schatten sommigen.

Intel is bezig updates te verspreiden om de kwetsbaarheid op te lossen; gebruikers zullen moeten wachten op een nieuwe versie van hun besturingssyteem. Volgens Intel levert een reparatie niet per definitie een merkbare vertraging van de computer op. „Dat hangt af van mate waarin de computer belast wordt. Een gemiddelde gebruiker zal geen significant verschil merken en het effect wordt naar verloop van tijd minder.”