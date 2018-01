‘Ik ben verliefd geworden op Italië’

Gaat Tom naar de Tour of niet? Als er iets is dat wielerliefhebbend Nederland wil weten is dat het. Maar zijn antwoord is deze donderdag even eerlijk als onbevredigend: „Het hangt ervan af hoe ik uit de Giro kom.”

Het is een hele belevenis, de presentatie van Team Sunweb, de wielerploeg van mannen als Tom Dumoulin en Wilco Kelderman, vrouwen als Lucinda Brand en Ellen van Dijk. Decor was in het verleden al eens de Franse en ook de Italiaanse ambassade van Berlijn, knipoogjes naar de grote ronde die dat jaar als belangrijkste werd ingeschaald (de Tour of de Giro). De symbolische boodschap voor 2018 laat zich moeilijker raden. Of het moet ’m zitten in een soort verwijzing naar de noeste arbeid die sinds de jaren zestig werd verricht in Umspannwerk Alexanderplatz, waarvandaan Oost-Berlijn van elektriciteit werd voorzien. De elektriciteitscentrale is al jaren gesloten, er kwam zoals zo vaak in het Berlijnse een nachtclub in, en later werden de enorme ruimtes geschikt gemaakt voor conferenties en presentaties als die van Team Sunweb.

2017 kon niet beter

In een roodblauw verlichte fabriekshal begint om elf uur een liveband te spelen. Achterin de ruimte staat een veertigtal jonge mensen gehuld in het vernieuwde tricot van het wielerteam te wachten tot ze naar voren worden geroepen, een podium op. De vaste presentator van Sunweb houdt in Engels-Duits wat obligate praatjes over het voorbije wielerjaar, terwijl op een groot scherm slowmotionbeelden worden getoond: 2017 kon niet beter voor de ploeg. Winst in de Giro, wereldtitels, etappes in grote rondes, er valt nogal wat terug te blikken. „It was an amazing year”, zegt Tom Dumoulin, de man voor wie iedereen naar Berlijn is gekomen; journalisten uit binnen- en buitenland, VIP-lui, sponsoren. „Het was meer dan ik ooit had kunnen dromen.”

Dat was 2017 ook voor de hoofdsponsor, het Nederlandse reisbureau Sunweb. Commercieel directeur Tim van den Bergh laat een sheet zien waaruit blijkt wat het opleverde om een wielerteam te sponsoren in een jaar dat op de fiets zo’n beetje alles in goud veranderde. Was de online PR-waarde van Sunweb in 2016 nog 1,6 miljoen euro, in het jaar dat Dumoulin de eerste Nederlandse man werd die de Giro won en zich in Noorwegen liet kronen tot wereldkampioen tijdrijden groeide dat getal naar 51,5 miljoen.

Maar de grootste piek in het aantal zoekacties werd niet door hem veroorzaakt. Dat gebeurde door de successen van zijn collega’s in juli, tijdens de Tour, de wedstrijd die Dumoulin door zovelen wordt geacht te rijden, en misschien ook te winnen.

Het zou een logische stap zijn in zijn carrière, na het winnen van het roze een gooi doen naar het hoogst haalbare; het geel en eeuwige roem. De Tour de France blijkt commercieel gezien het meest interessant, en ook voor de meeste wielrenners is La Grande Boucle de race der races, een jongensdroom om er te mogen rijden. Maar niet voor Dumoulin. Die trekt zoals zo vaak zijn eigen plan, doet wat zijn „gut feeling” hem zegt. Dit seizoen richt hij zich eerst op de Ronde van Italië.

„Ik voel me meer aangetrokken tot de Giro”, zegt hij na de presentatie met een tiental mobiele telefoons onder zijn neus. „Ik ben verliefd geworden op Italië, ik houd van het land en de mensen. Ik ga er ieder jaar minstens één keer op vakantie. Bovendien is het parcours van de Tour minder geschikt voor mij.” Een glimlach, glinstering in zijn ogen. „Maar ik sluit niet uit dat ik de Tour ook rijd, dat ik voor beide klassementen ga. Of de Vuelta. Alles hangt af van hoe ik uit de Giro kom, hoe ik me voel, of ik zin heb in nóg een grote ronde.”

Hij wist het al in november. Toen het parcours van de Giro werd gepresenteerd waren ze er vrij snel uit bij Sunweb. In de Ronde van Italië liggen dertien individuele tijdritkilometers meer dan in de Tour. Etappe zes, acht, negen, veertien en achttien eindigen op een manier die Dumoulin liggen, afgaande op de manier waarop hij iedereen vorig jaar te kijk zette in de rit naar Oropa: een korte, steile slotklim naar de finish, die hij als een tijdrit omhoog kan rijden. Alleen de etappes met een aantal zware beklimmingen op rij vormen een uitdaging, zoals de rit naar de Stelvio, beroemd geworden door het poepincident.

„We verzamelen al jaren data van Tom, maar dat zijn in feite niet meer dan momentopnamen”, zegt ploegleider Marc Reef. „Hij is weer een jaar ouder en sterker, heeft mentaal stappen gemaakt. Hij weet nu heel goed: gaan bepaalde uitspraken in de pers of in het peloton mij iets brengen of niet? Zo’n incident als met Nibali en Quintana [in de Giro maakte hij opzichtig ruzie met die twee, red.] gaat hem niet meer overkomen”.

Pasta met garnalen en spinazie

In het midden van de loods werkt Dumoulin ontspannen een bord pasta met garnalen en spinazie naar binnen. Leunend tegen een bar ziet Laurens ten Dam, de nestor van Sunweb en vorig jaar uitgegroeid tot een mentor voor Dumoulin, het tevreden aan.

Hij zal zijn kopman ook dit jaar weer bijstaan in de Giro. Beide zijn liefhebbers van Italië. „Geen Novotel als in de Tour, maar overnachten bij een familie die zielsgelukkig is als er wielrenners komen. Goede koffie, een goed glas rode wijn na de etappe. Tom is een Limburger. Een bourgondiër. Die wil wat lekkers op z’n bord. Ik snap zijn gut feeling heel goed.”