Loterij bepaalt verkiezingsuitslag Virginia: alsnog Republikeinen

Waarschijnlijk is het de krapste politieke overwinning ooit, maar het Huis van Afgevaardigden in de Amerikaanse staat Virginia blijft in Republikeinse handen. De beslissing viel donderdag na weken van chaotische hertellingen in een loterij. Een kiescommissie trok een lootje met de naam van de Republikein David Yancey.

De Congresverkiezingen in Virginia, op 7 november vorig jaar, liepen uit op een monsterzege voor de Democraten. Onvrede over president Donald Trump leidde ertoe dat de partij 49 van de honderd zetels behaalde – een winst van vijftien zetels. De gouverneurspost bleef in Democratische handen.

Maar één district, het 94ste, bleef onbeslist. De Republikein Yancey leek de Democraat, Shelly Simonds, met tien stemmen verschil te hebben verslagen. Maar na een hertelling lag de Democraat weer voor, met slechts één stem verschil. Yancey gaf zijn nederlaag toe, waardoor er een einde kwam aan een jarenlange Republikeinse meerderheid in Virginia.

De kiescommissie besliste een dag later echter anders. Een ongeldig stembiljet waarop meerdere vakjes waren ingevuld, werd alsnog toegewezen aan Yancey. Het was, vond de kiescommissie, duidelijk dat de kiezer geprobeerd had op de Republikein te stemmen. Toen was de uitslag precies gelijk: elke kandidaat had 11.608 stemmen behaald.

Lootjes trekken was de laatste optie. Door de uitslag behouden de Republikeinen nipt hun meerderheid. Democraat Simonds overweegt de loterij bij een rechtbank aan te vechten, zei ze na afloop van de trekking.