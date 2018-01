Drie bestuursleden Satudarah langer vast

Drie bestuursleden van motorclub Satudarah blijven langer in de cel. Dat heeft de rechtbank in Zwolle donderdag beslist.

De advocaten van de drie verdachten vroegen tijdens de zitting donderdag om “schorsing dan wel opheffing van de voorlopige hechtenis”. Volgens de rechtbank zijn er echter “voldoende ernstige bezwaren” om de drie mannen langer vast te houden:

“Zo is er volgens de rechtbank gevaar dat de mannen zich opnieuw schuldig zullen maken aan strafbare feiten en het gevaar dat verdachten het onderzoek beïnvloeden op het moment dat ze vrij komen door bijvoorbeeld getuigen te beïnvloeden.”

Verdacht van deelname aan criminele organisatie

De drie bestuursleden (40, 43 en 48 jaar en afkomstig uit Tilburg en Maastricht) werden afgelopen september aangehouden. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt ze van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met afpersing, geweld, wapenbezit en drugshandel.

De aanhoudingen gingen gepaard met doorzoekingen in woningen, bedrijfspanden en garageboxen. Er werden onder meer een vuurwapen, 10.000 euro contant geld, twee motoren, drugs en computers in beslag genomen. Een vierde verdachte, ook een bestuurslid van Satudarah, is nog voortvluchtig.

De rechtbank heeft donderdag ook bekendgemaakt dat de inhoudelijke behandeling van de zaak op z’n vroegst eind dit jaar zal beginnen. Het onderzoek is nog niet afgerond.

Verbod op Satudarah

Het OM wil Satudarah in zijn geheel verbieden, omdat de motorclub “ondermijnend en ontwrichtend” zou werken in de samenleving. Daarnaast wil het OM een verbod voor de gelieerde supportclubs Saudarah, Yellow Snakes en Supportcrew 999.

Een andere motorclub, Bandidos, is sinds afgelopen december al verboden. Het verbod werd uitgesproken door de rechtbank in Utrecht, op verzoek van het OM. “Bij de club is sprake van een cultuur waarin het plegen van (ernstig) geweld wordt gestimuleerd”, meldde de rechtbank.