De NRC-winterwandeling: vind sporen van de ijstijd in Twente

Start- en eindpunt: NS-station Oldenzaal

RD = rechtdoor

LA = linksaf

RA = rechtsaf

PS = paddestoel

1. Tegenover station Oldenzaal. RD op Stationsplein, 1ste RA (Haerstr.), daarna weer 1ste RA. Na bocht naar links, hou bij pleintje rechts aan; straat volgen tot Landrebenlaan. Hier RA en 1ste LA, laan volgen tot bocht naar links. Hier schuin rechts aanhouden over groenstrook naar klaphek. Door klaphek, bij weiland LA.



2. U bent nu op Landgoed Kalheupink. Pad volgen langs weiland en water, aan eind door klaphek RA, asfaltweg op. 2de weg LA (onverhard), langs slagboom. Volgen tot het eind. Langs slagboom RD.



3. Links ligt Landgoed De Wilmersberg. Kruisseltlaan volgen en na 2de toegangsweg van De Wilmersberg RA.



4. Lutterkerkpad volgen langs hoeve Monnikhof. Bij kruising met Farwickweg RD, fietspad op en 1ste RA. Daarna 1ste LA, bij PS 20667 schuin RD, bij volgende PS RA, fietspad op.



5. Bij kruising RD, bij kerkhof RD, aan einde LA langs Lourdesgrot en Sint Plechelmuskerk. Na parkeerplaats voor kerk LA, Plechelmusstr. volgen tot Bentheimerstr. Hier oversteken, even LA en direct daarna RA, het Peulkespad in.



6. Omhoog volgen en langs camping Sproakstee RD. Aan eind op asfaltweg (Hanhofweg) LA.



7. Hier kunt u sporen van de laatste ijstijd waarnemen.

Weg volgen, vlak voor bebouwde kom scherp RA, (Hoge Lutterweg). Zijweg links negeren, over boerenerf schuin RD, onverhard pad op. 1ste pad LA, direct weer LA. Pad volgen en na nieuwe stal RA, na boerenerf RD, Paasbergweg op.



8. Bij Y-splitsing LA (Alleeweg), ca. 1 km volgen. Bij Brandsweg LA omhoog en aan eind RA, volgen tot u links boven het koepeltje op de top van de Tankenberg ziet. Trap af, door houten hek RA bos in. Onder, langs de koepel, vaag pad volgen, aan eind door klaphek LA. Bij kruising fietspad RD, kort voor Bentheimerstr. 1ste RA, pad volgen, met bocht mee. Bentheimerstr. oversteken en RA fietspad op. Aan eind LA, na 2de zijweg links, pad RA het park van Landgoed Kalheupink in. Bij kruising RD, na bocht naar links 1ste pad RA. Bij Y-splitsing rechts aanhouden, aan eind pad RA en direct LA (Scholte Grevinkhoflaan). 3de straat RA (Scholtenhoeklaan), bocht naar links volgen en in bocht naar rechts pad rechtdoor nemen, tot Prossinkhof. Hier oversteken, even RA en direct LA (Hofmeijerstr.).



9. Aan eind even LA en RA, over de Ganzenmarkt naar de Sint Plechelmusbasiliek. Langs basiliek, LA de Pastoriestr. in. Bij Prins Hendrikstr. LA, bij Beatrixstr. RD; Watertorenstr. volgen. Bij Prins Bernhardstr. LA, volgen tot treinstation.