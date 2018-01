D66 wil onderzoek naar seksuele intimidatie in politiek

Als het aan D66 ligt, komt er een onderzoek naar eventuele seksuele intimidatie in het parlement en bij ministeries. De regeringspartij vindt dat na de #MeToo-discussie moet worden gekeken “hoe veilig de werkvloer van de Nederlandse politiek is”. Dat meldt Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma donderdagavond aan RTL Nieuws.

“De aandacht rond #MeToo neemt nu af, maar mag niet voor niets zijn geweest”, laat Sjoerdsma tegenover het nieuwsprogramma weten. “De overheid is één van de grootste werkgevers. We kunnen niet achterblijven.” Hij hoopt dat andere partijen het voorstel zullen steunen. “Ik kan me niet voorstellen dat je hier op tegen bent.” Kamervoorzitter Khadija Arib liet weten het een goed idee te vinden.

Welke vorm het onderzoek moet krijgen, kan Sjoerdsma nog niet precies zeggen. Het zou volgens hem kunnen gaan om een enquête, waarin deelnemers wordt gevraagd naar hoe veilig ze zich voelen en of ze weten bij wie ze terechtkunnen met een klacht over seksuele intimidatie. De uiteindelijke invulling wil Sjoerdsma echter overlaten aan de mensen die het onderzoek mogelijk gaan uitvoeren.

Geen concrete beschuldigingen

Het is overigens niet zo dat er nu sprake is van concrete beschuldigingen, stelt Sjoerdsma tegenover RTL. “Er heeft zich niet iemand gemeld. Maar we zijn het aan onze stand verplicht om ook naar onszelf te kijken.” Sjoerdsma hoopt dat zijn initiatief bedrijven aanspoort met vergelijkbare onderzoeken te komen.

Volgens RTL is er tot nu toe slechts één politica die naar aanleiding van de discussie naar buiten is getreden over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Het gaat om Eerste Kamerlid Ria Oomen (CDA), die in oktober stelde dat ze op jonge leeftijd door een mannelijke minister in haar borst is gegrepen.