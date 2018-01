In de wachtkamer van de tandarts spreekt iemand aan de leestafel mij aan met de vraag of ik nog steeds met de trein naar Arnhem reis.

Ik antwoord verbaasd dat ik in het verleden wel dagelijks in de trein zat, omdat ik in Utrecht werkte, maar dat ik sinds mijn pensionering, zeventien jaar geleden, sindsdien niet meer zoveel op dat traject reis. „U herinner ik mij overigens niet van die treinreizen”, antwoord ik.

„O ja, ik herken u direct”, vervolgt hij vriendelijk: „Ik was conducteur bij de NS en ik kan goed gezichten onthouden.”

Dat vind ik een mooi aanknopingspunt om er nog even verder met hem op door te gaan, maar inmiddels word ik opgeroepen. „Geen probleem”, zegt de man nog: „Ik loop wel even met je mee.”

