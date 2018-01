Boycot Boef breidt uit, en waar komt ‘kech’ eigenlijk vandaan?

Rapper Boef, die deze week in opspraak raakte vanwege vrouwonvriendelijke uitspraken op Snapchat, is niet meer welkom bij muziekfestival Paaspop, waar hij in maart zou optreden. Deze donderdag maakte ook muziekfestival Muze Misse in Oss bekend zijn optreden op 1 juli te annuleren.

In een Snapchat-filmpje noemde rapper Boef drie vrouwen die hem een lift aanboden op Nieuwjaarsdag kechs, straattaal voor ‘hoeren’. De volgende ochtend zei hij in een nieuwe video dat vrouwen niks te zoeken hebben in een nachtclub. „Wat doen jullie in een club met alcohol, met korte rokjes om acht uur ‘s ochtends, met jongens? Wat ben je aan het doen?”. Vrouwen horen thuis te blijven, te studeren en naar hun ouders te luisteren, snapchatte Boef op Nieuwjaarsdag. „Je bent gewoon een kech, ja?” Inmiddels betuigt hij spijt in een excuusfilmpje. Dat weerhield dj’s en politici niet op te roepen tot een boycot.

De buitenlandse optredens die hij had gepland met GOfun Partyvakanties, het jongerenmerk van reisorganisatie Corendon, zijn ook afgelast. „Vanwege de recente uitspraken van Boef lijkt het beide partijen beter om de samenwerking te staken”, meldt de reisorganisatie donderdag. GOfun organiseert feestvakanties naar bestemmingen als Chersonissos in Griekenland, Sunny Beach in Bulgarije en Lloret de Mar in Spanje.

Boef noemt vrouwen die hem een lift geven ‘kechs’:



CDA-kamerlid René Peters riep in een blog op tot een boycot van Boef. Ook de Belgische discjockey Karolien Debecker en 3FM-dj Eva Koreman hebben al aangegeven de muziek van de rapper niet meer te draaien.

Het is niet de eerste keer dat Boef in opspraak raakt. Hij werd eind vorig jaar opgepakt bij een vechtpartij met een andere rapper en in januari vorig jaar kreeg hij een taakstraf omdat hij in een vlog tegen een politierechercheur „ik neuk je dochter” had gezegd. In mei 2017 kreeg hij twintig uur taakstraf voor het beschadigen van een politieauto.

Ook laat Boef zich vaker laatdunkend uit over vrouwen, onder meer in zijn rapteksten. In een interview met NRC zei hij deze zomer dat het beter is als vrouwen thuisblijven en voor de kinderen zorgen. „Maar wel dat ze wat daarnaast moet doen ofzo. Als de kinderen weg zijn. Dat was vroeger al zo. Mannen gingen jagen, met de speren op pad. De vrouwen bleven in het kamp, gingen potten maken en de kinderen verzorgen.”

Nederlandse jongerenzenders voelen weinig voor een zenderbrede boycot. 3FM- zendercoördinator Diederik van Zessen eerder tegen NRC: „We zijn het niet eens met wat hij heeft gezegd, maar daarover voeren we graag de discussie met hem zelf op onze zender, want we blijven het station van de dialoog met jongeren. Als sommige dj’s zich niet comfortabel voelen bij het draaien van de muziek van Boef, staat het hen uiteraard vrij om dat niet te doen.” De publieke jongerenzender FunX vindt het „niet handig wat hij heeft gezegd, maar jonge mensen maken fouten en van die fouten leer je weer”, aldus de adjunct-zendermanager tegen de NOS.