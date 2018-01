Agenten in zaak-Henriquez in hoger beroep

De twee agenten die eind vorig jaar werden veroordeeld vanwege de fatale arrestatie van Mitch Henriquez in 2015 gaan in hoger beroep. Dat laten hun advocaten donderdag weten. “Beide agenten kunnen zich niet bij enige veroordeling neerleggen”, aldus de verklaring op de website van het advocatenkantoor.

De agenten kregen in december een voorwaardelijke celstraf van zes maanden opgelegd, met een proeftijd van een jaar. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn ze schuldig aan mishandeling met de dood tot gevolg.

Regels voor nekklem niet gevolgd

Henriquez overleed in 2015 bij een muziekevenement in het Zuiderpark in Den Haag. De agenten wilden de 42-jarige Arubaan aanhouden, maar hij bleef zich verzetten. Ook riep Henriquez meermaals dat hij een pistool bij zich had.

Daarop werd een nekklem gebruikt, wat hem fataal werd. Een nekklem mag volgens de rechter maar zeer kort worden toegepast, maar in dit geval werden de regels niet gevolgd. Volgens de rechtbank is er een causaal verband tussen de dood van Henriquez en de nekklem, maar was van opzettelijk handelen geen sprake. Daarom hoefden de agenten niet de cel in.

Strafontslag

Ook de politie strafte de twee agenten. Ze kregen van hun werkgever eind 2016 voorwaardelijk strafontslag met een proeftijd van een jaar. Dat wil zeggen dat ze zouden zijn ontslagen als ze binnen een jaar opnieuw de fout in waren gegaan.

Daarnaast mochten de agenten niet meer “met geweldsmiddelen op straat werkzaam zijn”, zei de Haagse politiechef Paul van Musscher destijds. Twee andere agenten die bij de arrestatie van Henriquez betrokken waren, ontvingen een schriftelijke berisping.