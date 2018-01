Zo werkt de ‘rode knop’ van Trump

Een nucleaire ‘rode knop’, zoals ook Trump die noemde, is geen rode knop op het presidentiële bureau met een verlengsnoer naar een parallel geschakelde rode knop in de slaapkamer. Zo’n knop bestaat niet. De rode knop is een metafoor, overgebleven uit de tijd dat de presidenten Eisenhower en Kennedy op hun druktoetstelefoon een rode knop hadden voor direct contact met de legerleiding.

In werkelijkheid is de ‘rode knop’ een attaché-koffer voorzien van een zender die de president in staat stelt op elk gewenst moment snel toestemming te geven voor een kernaanval. Maar ook: om op elk moment dat hém goed dunkt.

Een beperkte aanval, misschien, om te beginnen, maar desgewenst ook gelijk een ‘all-out attack’: a full nuclear exchange.

Totale kernoorlog

De onthutsende waarheid is dat een Amerikaanse president geheel op eigen gezag en zonder toestemming van wélke andere Amerikaan ook, geen minister van defensie of veiligheidsadviseur, geen generaal of rechter, een totale kernoorlog kan beginnen. Vooropgesteld dat hij overweg kan met de inhoud van het nucleaire koffertje dat een officier dag en nacht achter hem aandraagt. De officier mag hem helpen maar niet adviseren.

Het koffertje, dat wel de ‘nucleaire voetbal’ wordt genoemd maar niet op een voetbal lijkt, bevat uiteenlopende geheime informatie. Er is bijvoorbeeld een lijst van onderduikadressen waaruit de president moet kiezen als hij tot de aanval over gaat – want in de vergelding is hij zelf het eerste doelwit. Er is een lijst van vijandelijke doelen waaruit hij een keuze kan maken. Er is een lijst van beschikbare nucleaire middelen en tactieken. Tot slot is er de geplastificeerde kaart met lanceercodes, ook wel ‘gold codes’ genoemd.

Elke dag nieuwe code

De launch code is de code waarmee de president zich identificeert als hij zich tot de legerleiding wendt. Hij ontvangt elke dag een nieuwe code, maar die zit verstopt tussen valse codes. Waar de juiste code staat, moet hij zien te onthouden. Of de officier daarbij mag helpen, is onduidelijk. In principe is het de minister van defensie die controleert of de president de juiste code heeft afgegeven, maar er is een hiërarchie van vervangers (zoals natuurlijk ook de president zelf geautoriseerde vervangers heeft).

Het is niet zo dat de president met het intoetsen van de code-van-de-dag de kernwapens lanceert. Hij legitimeert zich en geeft bevel of toestemming tot een nucleaire inzet die hij nader kan specificeren. Het lanceren van de kernwapens zelf is weer met andere procedures beveiligd. De vraag of een in code afgegeven lanceerbevel wel betrouwbaar is, wordt getoetst aan de hand van informatie die ligt opgeslagen in een kluis met twee sloten. Er zijn twee officieren nodig om de kluis te openen. Deze ‘two-man rule’ geldt op meerdere plaatsen in de bevelsketen. Bovendien moet altijd een code worden ingetoetst om een kernwapen op scherp te zetten: de Permissive Action Link.

Dat de president zijn gezag niet óók in een ‘two-man rule’ deelt met een autoriteit (die dan algauw een militaire autoriteit zou zijn) is bedoeld om duidelijk te maken dat kernwapens uiteindelijk onder civiele controle staan. Ook versterkt het protocol de geloofwaardigheid van de nucleaire afschrikking.

Tijdsdruk

Bij de verschillende afwegingen speelde de tijdsdruk een rol. Als Rusland of China onverwacht tot een massale kernaanval overgaan, kunnen hun intercontinentale raketten binnen 30 minuten op Amerikaanse doelen landen. Worden ze vanaf onderzeeboten voor de kust gelanceerd, dan is dat 12 minuten of nog minder. Bedenk dat de verschillende ‘early warning’-systemen op land en in de ruimte drie minuten nodig hebben om te oordelen over de ernst van een aanval.

Een president die wordt aangevallen heeft dus maar een paar minuten om over zijn reactie na te denken. Wie te laat reageert, loopt het risico dat zoveel van zijn kernwapens zijn uitgeschakeld dat hij niet adequaat kan terugslaan. Daar tegenover staat het gruwelijke risico van een vals alarm.

Wat te doen als een buiten zinnen geraakte president bevel geeft tot een kernaanval? Daar zijn geen sluitende procedures voor.

De vraag stellen kan al reden zijn tot ontslag, ondervond majoor Harold Hering in 1973. Anderzijds had defensie-minister Schlesinger op dat moment al stilletjes aan het Pentagon opgedragen altijd eerst met hem contact op te nemen als Nixon tot een kernaanval zou besluiten.

(Bronnen: Politico, Nuclear Secrecy Blog, Wikipedia)