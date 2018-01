Turkse bankier schuldig aan ontduiken Iraanse sancties

De Turkse bankier Mehmet Hakan Atilla is door een Amerikaanse juryrechtbank veroordeeld in een omvangrijke rechtszaak die de spanningen tussen de Verenigde Staten en Turkije laat oplopen. Atilla wordt schuldig bevonden op vijf van de zes aanklachten, waaronder fraude en betrokkenheid bij het omzeilen van de economische sancties tegen Iran. Atilla werd vrijgesproken voor witwassen. De straf wordt later door een rechter bepaald.

Spil in de rechtszaak is Reza Zarrab, een Turks-Iraanse goudhandelaar. Hij zou goudstaven hebben gesmokkeld van Turkije naar Iran, waarmee hij voor miljarden dollars aan Iraanse olie zou hebben gekocht.

Zelfs Turkse ministers en de staatsbank Halkbank zouden betrokken zijn bij de zwendel. Zarrab zou steekpenningen hebben betaald aan de ministers en bestuurders van de Halkbank, onder wie Attila, die vicepresident was van Halkbank.

Schuldbekentenis

Eind november nam de zaak een belangrijke wending toen Zarrab een deal sloot met de Amerikaanse autoriteiten. In ruil voor schuldbekentenis en een getuigenverklaring zou hij strafvermindering krijgen. Die getuigenis was nadelig voor Atilla.

Zarrab bekende dat hij in 2012 tot wel 50 miljoen dollar aan steekpenningen betaalde aan ministers en banktopmannen en dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan wist van het complot. Erdogan heeft de zaak eerder bestempeld als een Amerikaans complot om zijn land zwart te maken. Na zijn bekentenis confisqueerde Turkije direct Zarrabs bezittingen.

Atilla, die vorig jaar maart werd gearresteerd in de VS, ontkent de beschuldigingen. Volgens zijn advocaat was hij slechts een “ongelukkige en hulpeloze” pion van Zarrab en zijn baas bij de Halkbank.