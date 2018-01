Trump dreigt financiële hulp aan Palestijnen te stoppen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd Amerikaanse financiële hulp aan de Palestijnen stop te zetten, als straf voor wat hij ziet als onbereidheid van de Palestijnen om een vredesverdrag te sluiten met Israël.

Dat heeft Trump in de nacht van dinsdag op woensdag verklaard op Twitter. In een paar tweets schreef hij dat de Verenigde Staten de Palestijnen ,,honderden miljoenen dollars” sturen, maar daar ,,geen waardering of respect voor krijgen.”

,,Ze willen niet eens onderhandelen over een vredesakkoord met Israël, dat er al lang had moeten zijn”, aldus Trump - een impliciete erkenning dat er geen schot zit in zijn doel om vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen weer op gang te brengen:

It's not only Pakistan that we pay billions of dollars to for nothing, but also many other countries, and others. As an example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They don’t even want to negotiate a long overdue… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018

…peace treaty with Israel. We have taken Jerusalem, the toughest part of the negotiation, off the table, but Israel, for that, would have had to pay more. But with the Palestinians no longer willing to talk peace, why should we make any of these massive future payments to them? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018

Trump wekte vorige maand woede onder Palestijnen en moslims in het Midden-Oosten met zijn aankondiging dat de VS Jeruzalem erkennen als hoofdstad van Israël en de Amerikaanse ambassade zullen verplaatsen vanuit Tel Aviv.

De stap, die een einde maakte aan een decennialang beleid van de VS om de status van Jeruzalem deel te laten uitmaken van een uiteindelijk vredesakkoord, leidde tot een conflict met de Palestijnse president Mahmoud Abbas.

Trump heeft zijn schoonzoon Jared Kushner opdracht gegeven een vredesakkoord tot stand te brengen. Zijn besluit over Jeruzalem heeft de positie van het Witte Huis als een neutrale bemiddelaar echter aangetast.

Trump schreef op Twitter dat de kwestie over Jeruzalem, die hij ,,het moeilijkste deel van de onderhandelingen” noemde, ,,van tafel is gehaald”.

De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, heeft gezegd dat de VS hun bijdragen wilden stopzetten aan VN-hulp voor Palestijnse vluchtelingen. De VS droegen volgens de BBC vorig jaar 370 miljoen dollar bij aan dat hulpprogramma.

De tweets van de president volgen op een controverse over financiële hulp aan Pakistan.