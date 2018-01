Gestoofde kalfswang

Kalfswang is een ingrediënt dat uw gasten niet snel zullen vergeten. Niet alleen omdat ze het waarschijnlijk zelden gegeten hebben, maar ook omdat een goed gegaarde kalfswang boterzacht is en op de tong smelt. Dit kan niet anders dan een succes worden.

Hak de wortelen, uien, knolselderij in grove stukken, en hak de teentjes knoflook fijn. Zet de grootste pan die je hebt op het fornuis. Smelt de boter, bak de groentes en de knoflook kort aan, en schep uit de pan. Zet het vuur hoog, en laat de kalfswangen aan alle kanten dichtschroeien. Doe de tomatenpuree erbij, bak aan om te ontzuren. Voeg de groentes toe, en blus het geheel af met de rode wijn en de kalfsfond en breng op smaak met peper en zout. Breng aan de kook, zet het vuur laag, en laat met het deksel op de pan een uurtje of 5 stoven. Dit kan ook in de oven, ofwel in de pan, of goed afgedekt met aluminiumfolie in een ovenschaal, op 120 graden. Het vlees is gaar als je het met twee vorken makkelijk uit elkaar kunt trekken. Haal het vlees en de groentes uit de pan, en kook de jus in tot er ongeveer een derde over is. Afhankelijk van het aantal stukken wang verdeel je het vlees in porties. Leg die in de jus. Doe het deksel op de pan en laat rusten. Zet de pan voor het serveren op een heel zacht vuurtje om op te warmen.

VOOR 6 PERSONEN:

2 wortelen 4 witte uien 200 g knolselderij 3 teentjes knoflook 300 g boter ongeveer 1½ kg kalfswangen, schoongemaakt 140 g tomatenpuree (2 blikjes) 600 ml rode wijn 600 ml kalfsfond peper, zout