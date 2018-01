Ridder Militaire Willems-Orde Edward Fulmer (98) overleden

Op Oudjaarsdag is Edward Fulmer op 98-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het ministerie van Defensie. De Amerikaan was nog een van de weinige dragers van de Militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding van Nederland. Hij vloog tijdens de Slag om Arnhem (1944) een transportvliegtuig.

Na het overlijden van Fulmer zijn nog drie dragers van de orde in leven: de Brit Ken Mayhew (geboren in 1917) en de Nederlanders Marco Kroon (1970) en Gijs Tuinman (1979).

Brandend vliegtuig

Koningin Wilhelmina sloeg Fulmer op 17 oktober 1946 tot Ridder Militaire Willems-Orde wegens “het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw”. Op 18 september 1944 was hij de tweede piloot van een Douglas C47 met parachutetroepen en explosieven tijdens de Slag om Arnhem, onderdeel van het geallieerd offensief Operatie Market Garden. Toen het vliegtuig werd geraakt door de Duits afweergeschut, raakte de eerste piloot bewusteloos. Fulmer nam het stuur over. De parachutisten sprongen uit het vliegtuig, waarna Fulmer het zwaar gehavende toestel, dat in brand stond, aan de grond zette en het leven van de eerste piloot en zichzelf redde.

Sinds de instelling in 1815 is de Militaire Willems-Orde ruim zesduizend keer uitgereikt. Kroon en Tuinman werden in respectievelijk 2009 en 2014 onderscheiden voor hun optreden in Afghanistan.