In de rij voor de kassa van de boekhandel staan voor mij een vader en zijn dochtertje van een jaar of negen. Nadat vader zijn spullen op de toonbank heeft gelegd herinnert hij zich nog net op tijd dat dochterlief een rekenmachine nodig heeft voor school.

De winkelmedewerker vraagt het meisje welke rekenmachine ze precies had gewenst.

Zichtbaar uit haar evenwicht gebracht valt er een korte stilte. Dan antwoordt het meisje resoluut: „De beste alstublieft!”

