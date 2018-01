Petrobras schikt voor miljarden in VS om corruptieschandaal

Het Braziliaanse oliebedrijf Petrobras gaat 2,95 miljard dollar (2,45 miljard euro) betalen aan Amerikaanse effectenbezitters. De effectenbezitters claimen dat ze geld verloren door het enorme corruptieschandaal waarin Petrobras al jaren verwikkeld is.

De oliemaatschappij maakte de schikking woensdag bekend, meldt persbureau Reuters. Het is een van de grootste schikkingen ooit in collectieve rechtszaken die effectenbezitters in de Verenigde Staten hebben aangespannen.

Operatie Wasstraat

Petrobras, een semi-staatsbedrijf, is de spil in het grootste corruptieschandaal in de Braziliaanse geschiedenis. Het bedrijf nam tien jaar lang steekpenningen aan van tientallen leveranciers, zoals constructie- en offshore-bedrijven. Ook vloeide er smeergeld naar hoge politici.

Sinds 2014 loopt een grootschalig juridisch onderzoek naar de corruptie bij Petrobras, ‘Operatie Wasstraat’. Daarin zijn inmiddels tientallen hoge functionarissen van Petrobras, en politici, tot gevangenisstraffen veroordeeld. Ook moest het oliebedrijf miljarden afschrijven op zijn bezittingen. Die waren veel te hoog gewaardeerd, als gevolg van de te hoge tarieven die corrupte bestuurders de leveranciers lieten rekenen.

Meer strafzaken

Meer dan 25 groepen investeerders begonnen collectieve rechtszaken om schade vergoed te krijgen. Petrobras zei woensdag dat het hoopt dat hiermee alle investeerders in de Verenigde Staten genoegdoening hebben gekregen. Het oliebedrijf ontkent schuld, en beschouwt zichzelf als slachtoffer van zijn corrupte medewerkers. Een rechtbank in New York moet de schikking nog goedkeuren.

Intussen gaan ook de strafzaken in Brazilië door. Nog vorige week werden in een nieuwe strafzaak acht hooggeplaatste oud-medewerkers van Petrobras aangeklaagd in het corruptieschandaal. Ze worden verdacht van ‘onregelmatigheden’ in contracten voor drie boorschepen. In totaal lopen er in Brazilië veertien juridische onderzoeken.

In Nederland is het offshorebedrijf SBM Offshore betrokken bij de corruptie-affaire. Het moest in november nog ruim 200 miljoen euro betalen voor een Amerikaanse boete in deze en andere corruptiezaken.