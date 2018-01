Personen om op te letten in 2018

Iris van der Ende, directeur productiehuis MediaLane

Iris van den Ende (1989) is directeur van het Amsterdamse mediaproductiehuis MediaLane, dat de afgelopen jaren de televisiebedrijven van onder andere Paul de Leeuw en Ivo Niehe overnam. Ze lijkt in rap tempo in de voetsporen te treden van haar invloedrijke vader, Joop van den Ende.