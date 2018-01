Oud-IOC-lid Van Breda Vriesman verlangt vertrek van Eurlings

Els van Breda Vriesman (76), voormalig lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), vindt dat Camiel Eurlings moet opstappen als IOC-lid. „Het is slecht voor hem en de sport. Als hij een rekensommetje maakt, lijkt mij de uitkomst duidelijk. Ik snap niet hoe hij hier nog mee kan leven”, zegt de oud-voorzitter van de wereldhockeybond over de mishandeling door de oud-politicus en de ontstane commotie.

‘Ethische commissie’

Mocht Eurlings niet uit eigen beweging vertrekken, dan ziet Van Breda Vriesman een gesprek van sportkoepel NOC*NSF met het IOC als alternatief. „NOC*NSF moet dan uitleggen dat Eurlings in Nederland in een onmogelijke positie verzeild is geraakt, hij de sport veel schade berokkent en vertrek de beste oplossing is. Ik weet dat het IOC de zaak intern als afgehandeld beschouwt, maar als NOC*NSF de nieuwe situatie duidt, verwacht ik dat de houding bij het IOC zal veranderen. Wat mij betreft buigt de ethische commissie van het IOC zich dan alsnog over de zaak.”

Van Breda Vriesman, die van 2001 tot en met 2009 lid was van het IOC, hoort de publieke discussie over Eurlings met afgrijzen aan. „Het is vreselijk uit de hand gelopen en daar schaam ik me diep voor. Eurlings heeft de impact onderschat. Als hij onmiddellijk na de mishandeling had gezegd: ik bied mijn excuses aan Nederland en de sport aan was het niet ontspoord. Verschrikkelijk voor hem en het imago van het IOC.”