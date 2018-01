Opwinding over Boef, maar een brede boycot blijft uit

Rapper Boef krijgt veel kritiek op uitspraken die hij in twee video’s op Snapchat heeft gedaan over vrouwen. Het eerste filmpje verscheen op Oudjaarsavond. Daarin noemde hij drie vrouwen die hem naar huis brachten omdat zijn eigen auto een lekke band had kechs. Dat is straattaal voor “hoeren”. De volgende ochtend deed hij er in een nieuwe video nog een schepje bovenop: vrouwen hebben ‘s nachts niets te zoeken in een club, zei hij. De Snapchatrel drong door tot politiek Den Haag en leidde tot boycots van een aantal radio-dj’s.

“Wat doen jullie in een club met alcohol, met korte rokjes om acht uur ‘s ochtends, met jongens? Wat ben je aan het doen?”. Vrouwen horen thuis te blijven, te studeren en naar hun ouders te luisteren, snapchatte Boef op Nieuwjaarsdag. “Je bent gewoon een kech, ja?”

Boef bedoelde het woord kech “niet per se beledigend”, krabbelde hij een dag later in een excuusfilmpje terug. “Maar dat wordt wel zo opgevat en dat begrijp ik ook.” Zijn uitspraken uit de tweede video, waarin hij de kwestie verder op de spits had gedreven, noemde hij “heel dom”. Hij was opgefokt door alle boze reacties op zijn eerste filmpje, zei hij.

Boycot

“Beste #Boef”, twitterde de Belgische diskjockey Karolien Debecker‏ dinsdag. “In de Middeleeuwen hadden ze meer respect voor vrouwen dan jij. Excuses of niet, jou draai ik voorlopig niet meer op de radio.” Ze kreeg bijval van twee collega’s bij haar zender MNM. Qmusic-dj Mattie Valk riep in zijn ochtendprogramma ook op Boef in de ban te doen, hoewel zijn nummers op die zender toch al zelden worden gedraaid.

In de ochtendshow van 3FM zal Boef de komende dag in ieder geval niet te horen zijn. Dj Eva Koreman, die deze week invalt voor Domien Verschuuren, weigert hem nog te draaien, zegt ze tegen de NOS:

“Hij verdient zijn geld door in de club voor ons op te treden, maar blijkbaar mogen wij, vrouwen, er niet eens zijn van hem.”

Haar collega Herman Hofman sprak zich juist principieel uit tegen een boycot, omdat hij de “levensstijl” van artiesten niet wil vereenzelvigen met hun muziek. “Negentig procent van het artiestengilde valt dan af”, schreef hij.

Komiek Micha Wertheim geeft naar aanleiding van #MeToo zijn antwoord op de vraag of hij nog mag lachen om de grappen van een man die “nare dingen” heeft gedaan: Ik blijf benieuwd naar het werk van Louis C.K.

Een zenderbrede boycot komt er op 3FM in ieder geval niet, aldus vervangend zendercoördinator Diederik van Zessen:

“Daarmee veranderen we zijn standpunten niet. We zijn het niet eens met wat hij heeft gezegd, maar daarover voeren we wat mij betreft graag de discussie met hem zelf op onze zender, want we blijven het station van de dialoog met jongeren. Maar als sommige dj’s zich niet comfortabel voelen bij het draaien van de muziek van Boef, staat het hen uiteraard vrij om dat niet te doen.”

De publieke radiozender FunX draait Boef geregeld. Adjunct-zendermanager Maarten Geerlings ziet er niets in om de rapper te weren, zegt hij tegen de NOS. “We draaiden Boef sowieso al veel omdat onze doelgroep hem tof vindt. Het is niet handig wat hij heeft gezegd, maar jonge mensen maken fouten en van die fouten leer je weer.”

Op Qmusic is Boef op dit moment niet te horen omdat “zijn huidige muziek niet past bij de muziekvoorkeuren van de luisteraar”, laat een woordvoerder weten. De dj’s zal niet expliciet verboden worden de muziek te draaien. De strekking van de boodschap van Mattie Valk was “vooral om Boef en zijn uitspraken op dit moment geen aandacht meer te geven”, zegt de zender. “We sluiten ons daarbij aan en willen het dan ook graag hierbij laten.”

Radio 538 wil niet zeggen of Boef van de zender geweerd wordt. “De vraag over het wel of niet boycotten van de muziek van Boef is voor ons niet zo relevant omdat de muziek van Boef momenteel weinig tot niet gedraaid wordt op Radio 538″, aldus een woordvoerster.

Volgens de website watiseropderadio.nl is Boef op Radio 538 op 3 januari (tot 18.10 uur) zeven keer gedraaid. Zes keer Patsergedrag (met Lil’ Kleine en Sevn Alias) en één keer Come Again (met Ronnie Flex).

Geen geschrapte concerten

De zaak is ook in Den Haag opgevallen. Geert Wilders gebruikte het voorval in een tweet met voorbeelden van uitspraken en misdaden van Marokkaanse Nederlanders, vergezeld van een Marokkaanse vlag en de tekst “Wat een verrijking voor Nederland!” Overigens heeft Boef geen Marokkaanse achtergrond, maar een Algerijnse. CDA-Kamerlid René Peters riep clubs en concertzalen op Boef te boycotten.

De affaire heeft nog niet geleid tot afzeggingen van optredens, zegt het management van Boef. SPEC laat weten “erg geschrokken” te zijn van zijn uitlatingen “omdat we hem daarin niet herkennen”. De rapper zou nog moeten leren omgaan met zijn bekendheid. “We begeleiden al onze artiesten zeer intensief. Maar het blijven mensen met een eigen verhaal die fouten maken. Belangrijkste is dat iemand mans genoeg is om dit te erkennen en bereid is om hier iets mee te doen.”