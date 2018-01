NS past groepskaartjes aan om handel en fraude

De NS stopt met de verkoop van het Groepsretour, omdat de treintickets met korting misbruikt zouden worden door handelaren en fraudeurs. Op de huidige kaartjes kunnen tot tien personen, die officieel als groep een kaartje hadden gekocht, los van elkaar met verschillende treinen reizen. Met de nieuwe Groepstickets mag een groep uit maximaal zeven personen bestaan en moeten alle reizigers met dezelfde trein.

De korting op treinreizen was en is bedoeld voor “sportteams, schoolklassen en families”, die anders mogelijk met de auto of bus zouden gaan. Zeker voor grote groepen en langere reizen scheelt de regeling tientallen euro’s ten opzichte van gewone treinkaartjes. De NS kondigde in maart vorig jaar aan kaartjes ongeldig te maken als bleek dat die bijvoorbeeld via facebookgroepen waren doorverkocht. De NS schat dat tussenhandelaren jaarlijks voor ongeveer twee miljoen euro aan groepskaartjes opkopen.

Veranderingen

De nieuwe tickets kunnen vanaf 15 januari alleen nog gekocht worden voor groepen tot zeven personen. Ook zijn het geen retourtjes meer, maar enkele reizen. In tegenstelling tot het oude Groepsretour, mogen reizigers met een Groepsticket niet tijdens de avondspits reizen. De ochtendspits was al uitgezonderd. Die aanpassing is niet om misbruik tegen te gaan, zegt de NS, maar om de trein in de piekuren te ontlasten.

De kaartjes worden voor groepen die samen heen en terug willen duurder. Een Groepsretour voor vier personen kost nu nog 55 euro. Met het nieuwe Groepsticket moeten twee kaartjes gekocht worden: een voor de heen- en een voor de terugreis. Dat kost in totaal 60 euro.

De prijsverschillen zijn bij grotere gezelschappen groter doordat tickets voor acht personen of meer zijn afgeschaft. Een groep van tien moet voortaan vier kaartjes voor vijf personen kopen: twee voor de heenreis en twee voor de terugreis. In totaal kost dat 55 euro extra, of 5,50 per persoon. Daar staat tegenover dat leden van een groep die de heen- of terugreis op eigen houtje maken nu niet meer standaard met een retourtje opgezadeld worden. Volgens de NS werkt dat in het voordeel van bijvoorbeeld een groep vrienden die wel samen naar een meerdaags festival wil, maar niet met dezelfde trein terug naar huis gaat.