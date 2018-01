Na bitcoin en ether trekt het circus nu richting de ripple

Aan het rijtje ‘had-ik-maar’-momentjes kan weer een nieuwe digitale munt worden toegevoegd. Wie zo slim was om vorig jaar rond deze tijd ripples te kopen, had in dollars berekend een sappig rendement kunnen pakken van bijna 40.000 procent. Een gokje van 1.000 dollar was nu vier ton geweest. Alleen al in de afgelopen week verdubbelde de prijs van de cryptovaluta. Daardoor is de ripple nu in totale marktwaarde de ether voorbij als de tweede digitale munt van de wereld, na de bitcoin. Alle ripples samen waren woensdagmiddag ruim 109 miljard dollar waard, volgens de site Coinmarketcap.com.

Ripple? Dat is een munt die wordt uitgegeven door het gelijknamige Amerikaanse bedrijf, en het is in veel aspecten de anti-bitcoin. Hij wordt niet gemined (het proces waarmee bitcoins worden gegenereerd) door een wereldwijde groep miners zoals de bitcoin, maar alle ripples zijn al gecreëerd en in bezit van het bedrijf Ripple, dat ze langzaam in circulatie brengt. Ripple is bovendien een munt die is bedoeld om internationale transacties tussen banken en bedrijven makkelijker te maken, terwijl bitcoin juist de belofte in zich heeft om banken overbodig te maken. Op veel webfora zijn de echte bitcoin-gelovigen erg negatief over ripple.

Daar trekt de rest van de markt zich weinig van aan. De koers wordt de laatste tijd aangejaagd door nieuwsberichten dat grote financiële instellingen zoals American Express en Santander in zee gaan met Ripple voor experimenten met de onderliggende blockchain-technologie. Blockchain is de veelbelovende registertechnologie waarmee transacties in digitale munten worden bijgehouden. Japanse creditcardbedrijven sloten eerder al een deal om te gaan testen met ripple. Ripple denkt dat de technische eigenschappen van zijn munt ervoor zorgen dat internationale betalingen veel goedkoper en makkelijker kunnen worden afgehandeld.

Zeer volatiel

Inderdaad: ook bij deze cryptovaluta klinken vooral veel woorden als „belofte”, „experimenteel” en „testen”. Het is vooralsnog onduidelijk welke reële waarde er onder de munten zit. Daardoor is de koers zeer volatiel.

Het grootste risico volgens veel critici: ongeveer 61 procent van de ripples zijn nog in bezit van het bedrijf. Dat maakt het nogal riskant dat straks het bedrijf, of één van de oprichters, eieren voor zijn geld kiest en gaat cashen. Dat kan een enorme verkoopgolf in gang zetten waardoor de koers ineenstort. Ook bij andere cryptovaluta is sprake van enige machtsconcentratie bij een paar grote spelers, maar bij ripple is dat extreem.

Volgens berekeningen van het Amerikaanse zakenblad Forbes zijn er twee mensen om met name in de gaten te houden. Mede-oprichter en ex-bestuursvoorzitter Chris Larsen, heeft naar schatting van het blad bijna 5,2 miljard ripples in zijn bezit, plus een aandelenbelang van 17 procent in het bedrijf. Dat zou hem een vermogen geven van bijna 40 miljard dollar, waarmee hij in één klap in de top-15 van rijkste Amerikanen zou komen. De huidige bestuursvoorzitter Brad Garlinghouse is inmiddels bijna 10 miljard dollar waard.

Hun rijkdom is virtueel - totdat ze besluiten dat ze toch liever dollars dan ripples hebben.