Muziekdienst Spotify vraagt beursnotering in VS aan

Online muziekdienst Spotify gaat naar de beurs heeft een notering aangevraagd aan de beurs van New York. Dat melden de FT en The Wall Street Journal. Wat een aandeel Spotify gaat kosten, is nog niet bekend.

Spotify, marktleider in muziekabonnementen en met een geschatte marktwaarde van 10 tot 20 miljard dollar, kiest voor een beursgang in de eerste helft dit jaar, waarbij nieuwe beleggers niet van tevoren kunnen intekenen. Normaal gesproken is een beursgang een manier om meer vermogen te verzamelen, maar Spotify heeft het geld niet nodig – de beursgang is een manier om vroege investeerders uit te laten stappen.

Het bedrijf kreeg financiële ondersteuning van het Chinese internetbedrijf Tencent en verdient aan de abonnementen van 60 miljoen betalende gebruikers. Al groeit de vraag naar streaming van muziek, Spotify leed in 2016 nog een verlies van 539 miljoen euro.