Man die valse bommelding deed blijft vastzitten

Een 45-jarige man uit Malta die eind vorige maand werd aangehouden na een valse bommelding, blijft langer vastzitten. Na de bommelding werd een internationale trein tussen Amsterdam en Berlijn op 28 december ontruimd. Op 30 december werd de man in Borne opgepakt en vastgezet. De rechter-commissaris heeft dinsdag de voorlopige hechtenis van de man met veertien dagen verlengd, meldt het Openbaar Ministerie.

De Maltees reisde volgens de politie in het kader van een vakantie door Nederland. Hij meldde zich zaterdag zelf bij het cellencomplex van de politie in Borne.

Verzonnen

Vorige week donderdag ontving de politie een melding dat een man op het station Amsterdam Centraal een dreigbrief had gevonden. Uit die brief zou blijken dat een bom zou zijn geplaatst in de internationale trein. De politie zette de trein bij Oldenzaal stil en evacueerde de ongeveer honderd passagiers.

De explosievendienst doorzocht de trein met een speurhond, maar er werd niets aangetroffen. De situatie werd al gauw als veilig aangemerkt. Volgens de politie is na het eerste onderzoek gebleken dat de man de dreigbrief heeft verzonnen. Het OM Oost-Nederland zet het onderzoek nog voort.

Beelden van RTV Oost van de situatie afgelopen week: