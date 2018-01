Ierland onderzoekt mogelijke terreurdaad

De politie in Ierland onderzoekt of de man die woensdag een Japanner doodstak een terroristisch motief had. Dat meldt persbureau AP. De fatale steekpartij vond plaats in de Ierse stad Dundalk. Daarnaast vonden woensdagochtend twee andere incidenten plaats waarbij twee personen gewond raakten.

Een 18-jarige man van Egyptische afkomst is opgepakt. De politie vermoedt dat hij de afgelopen dagen asiel zocht. Het dodelijke slachtoffer is een 24-jarige Japanner die het laatste jaar in Ierland woonde. Volgens de politie is hij een willekeurig slachtoffer.

IJzeren paal

Op woensdagochtend, iets na negen uur, werd de Japanner in zijn rug gestoken op Avenue Road. Hij overleed ter plekke. Volgens Ierse media vonden de andere twee incidenten binnen het uur in andere delen van Dundalk (35.000 inwoners) plaats, waarbij één persoon werd gestoken en een ander werd aangevallen met een ijzeren voorwerp.

Volgens de hoofdofficier Christy Mangan konden agenten de verdachte al gauw oppakken. Hij droeg bij zijn arrestatie een ijzeren paal.