Hotline tussen Noord- en Zuid-Korea heropend

Een belangrijke telefoonverbinding tussen de Noord- en Zuid-Koreaanse leiders is woensdagmorgen hersteld, meldt persbureau AP. De lijn is onderdeel van een communicatiesysteem tussen de twee landen, dat opnieuw in werking wordt gesteld nadat Zuid-Korea aanbood te overleggen over deelname van Noord-Korea aan de Winterspelen in Pyeongchang.

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak liet de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un weten open te staan voor een dialoog met zijn buurland. Kim zei de relatie tussen de landen te willen verbeteren en ziet de Winterspelen als een geschikte gelegenheid om “de status van de Koreaanse natie” te laten zien. In 2013 verbrak Kim de directe verbinding met zijn Zuid-Koreaanse collega, als reactie op militaire oefeningen van de Verenigde Staten en Zuid-Korea in de regio.

De hotline tussen de twee landen heeft als doel de diplomatieke banden te onderhouden. Via de lijn kunnen de leiders van Noord- en Zuid-Korea direct met elkaar communiceren. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap was de lijn technisch gezien niet doorgesneden, maar reageerde Noord-Korea de afgelopen jaren niet op toenaderingen van zijn buurland.

Meespelen in Pyeongchang

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Eenwording meldde woensdagochtend dat het eerste telefonische contact weer is gelegd in het grensplaatsje Panmunjom. Dit was in eerste instantie om de lijn te testen. Het ministerie zegt tevreden te zijn met de positieve reactie van Noord-Korea op de uitnodiging.

Eerder leek Noord-Korea niet deel te willen nemen aan de Winterspelen, toen het in oktober niet reageerde op de officiële uitnodiging. De laatste keer dat Noord-Koreanen meededen aan de Winterspelen was acht jaar geleden in Vancouver. In 2014 ontbrak het land in Sotsji, Noord-Korea is wel vaste gast bij de Olympische Zomerspelen.

Correctie (3 januari 2018): In een eerdere versie van dit stuk stond dat de Winterspelen plaatsvinden in het Noord-Koreaanse Pyongyang. Dat klopt niet. De Spelen vinden plaats in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Hierboven is dat aangepast.