Even geen plicht om te solliciteren

Meer dan 2.200 bijstandsgerechtigden mogen tijdelijk meer bijverdienen, hoeven niet verplicht te solliciteren of worden intensiever begeleid. Zij doen mee aan experimenten waarbij wordt onderzocht of zij sneller een baan vinden als ze zich aan minder regels hoeven houden.

De gemeenten Wageningen, Deventer, Nijmegen en Groningen zijn de afgelopen maanden begonnen met dit experiment, Tilburg staat op het punt te beginnen. Sinds 21 december doet ook Utrecht weer mee. Amsterdam is afgehaakt.

Deelname van Utrecht, een van de initiatiefnemers van de proef, was onzeker doordat de gemeente in de eigen verordening sprak over „stimuleren” tot het „verrichten van een vrijwillige tegenprestatie”. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wilde dat gewijzigd hebben in een verplichte tegenprestatie, anders kon geen sprake zijn van deelname aan het experiment. De gemeente stelt nu in de verordening dat het college de bevoegdheid heeft een tegenprestatie op te leggen.

„Het was een non-discussie”, reageert de Utrechtse wethouder Victor Everhardt (D66, Werk en Inkomen). „We hebben besloten een paar woorden te veranderen, maar in de praktijk blijft alles hetzelfde.” Hij verwacht nu dat het experiment in de loop van 2018 van start kan gaan; in februari begint Utrecht met de werving van deelnemers. „We hadden al 100 mensen bereid gevonden mee te doen. Met deze mensen zoeken we weer contact.” Het ministerie moet officieel nog toestemming geven voor het experiment in Utrecht.

Verschillende gemeenten gaan experimenteren met de regels voor bijstandsontvangers. Lees ook: Hoe krijg je mensen uit de bijstand?

Minder stress, betere gezondheid

Wat gebeurt waar?

Tilburg Aantal bijstandsgerechtigden (tot de AOW-leeftijd): 6870 Aantal deelnemers experiment : 525 Start: begin januari 2018 Begeleid door Universiteit Tilburg Deventer Aantal bijstandsgerechtigden (tot de AOW-leeftijd): 2810 Aantal deelnemers: 180 Start: 1 oktober 2017 Begeleid door Hogeschool Saxion Groningen Aantal bijstandsgerechtigden (tot de AOW-leeftijd): 10.100 Aantal deelnemers: 850 Start: 6 november 2017 Begeleid door Universiteit Groningen Wageningen Aantal bijstandsgerechtigden (tot de AOW-leeftijd): 700 Aantal deelnemers: 400 Start: 1 oktober 2017 Begeleid door Universiteit Tilburg Nijmegen Aantal bijstandsgerechtigden (tot de AOW-leeftijd): ruim 6.900 Aantal deelnemers: 270 Start: 1 december 2017 Begeleid door Radboud Universiteit Utrecht Aantal bijstandsgerechtigden (tot de AOW-leeftijd): bijna 9.600 Aantal deelnemers: ingezet wordt op 900 of meer Start: in de loop van 2018 Begeleid door Universiteit Utrecht

De zes gemeenten die nu gaan experimenteren, willen weten wat de beste manier is om mensen aan werk te helpen. Wethouders zijn ontevreden over de huidige Participatiewet, die regelt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het aan het werk helpen van bijstandsgerechtigden. Te veel regeltjes, te ingewikkeld, te veel gestoeld op wantrouwen, vinden zij. De wet stimuleert mensen in de bijstand niet, maar remt ze eerder af en maakt ze angstig, is hun indruk. „Je wilt gewoon dat iemand weer aan de slag gaat. Wat is daar voor nodig?”, zegt D66-wethouder Dennis Gudden (Participatie) uit Wageningen. Hij sluit niet uit dat het experiment tot minder stress leidt bij de bijstandsgerechtigden en dat het bijdraagt aan een betere gezondheid, waardoor mensen meer gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan.

In de zes gemeenten worden de bijstandsgerechtigden in meerdere onderzoeksgroepen verdeeld. Er zijn groepen die meer mogen bijverdienen, groepen die intensiever worden begeleid en groepen die niet langer verplicht hoeven te solliciteren, of combinaties daarvan. Voor een aantal deelnemers blijft hetzelfde regiem gelden. Meedoen is vrijwilliger, de indeling is willekeurig.

Vooraf had een aantal gemeenten de uitdrukkelijke wens te experimenteren met een ‘basisinkomen’ voor bijstandsgerechtigden, een vast inkomen zonder verplichtingen, maar dat was, met name voor de VVD, een brug te ver.

Amsterdam voert een eigen experiment uit dat lijkt op de proef in de andere steden. „In tegenstelling tot de zes experimenteergemeenten moet Amsterdam zich bij die proef houden aan de regels van de Participatiewet. Amsterdam mag dus geen hele groepen ontslaan van de sollicitatieplicht en mag ze niet meer laten bijverdienen dan de wet toestaat”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Amsterdam wilde de verplichting tot een tegenprestatie niet vastleggen in de eigen verordening en besloot zich terug te trekken uit het grote onderzoek.

Op de vraag waar het experiment toe zou kunnen leiden, antwoordt Erik de Ridder, CDA-wethouder Werk en Inkomen in Tilburg: „Als blijkt dat het werkt om mensen vrijer te laten, dan zouden we knettergek zijn als we dat niet voor alle 7.000 bijstandsgerechtigden in onze gemeente zouden invoeren. Daar zou dan wel een wetswijziging voor nodig zijn. Andersom geldt ook; als het niet werkt, moeten we die grotere vrijheid niet willen.”

Meer flexibiliteit

De Nijmeegse Wethouder Jan Zoetelief (Werk en Inkomen, Verenigde Senioren Partij): „Onze vurige wens is dat het positieve resultaten zal opleveren, die mogelijk leiden tot aanpassingen zodat we meer flexibiliteit krijgen.”

De meeste gemeenten hebben veel moeite moeten doen om genoeg bijstandsgerechtigden te vinden die bereid waren tot deelname aan het experiment. De gemeente Deventer bijvoorbeeld, waar 180 mensen meedoen, werft in januari opnieuw kandidaten.

Het woord experiment blijkt af te schrikken, evenals het woord controlegroep, hebben gemeenten gemerkt. „Mensen zijn bang dat ze dan strenger worden gecontroleerd”, zegt een woordvoerder van de gemeente Tilburg, waar de proef ‘het vertrouwensexperiment’ heet.

De onderzoeken worden gedaan door de universiteiten of hogescholen in de steden die meedoen. De studies lijken op elkaar, maar wijken op punten wel van elkaar af. Het experiment duurt twee jaar.

Gemeenten experimenteren ook met vormen van onvoorwaardelijk inkomen. Lees verder: Niet iedereen wil gratis geld voor iedereen

Historicus - ‘Natuurlijk wil ik graag betaald werk’

Naam: Adriaan Bosker Woonplaats: Wageningen In de bijstand sinds: 2016 Zijn curriculum vitae is lang. De 64-jarige Adriaan Bosker uit Wageningen heeft veel verschillende banen gehad en veel vrijwilligerswerk gedaan. Bosker, afgestudeerd historicus, werkte onder meer in het voortgezet onderwijs, bij de Universiteit Groningen en bij re-integratiebureaus. Zijn vaste banen raakte hij kwijt door een reorganisatie, bezuinigingen en een faillissement van zijn werkgever. Maar hij wil graag werken, zolang hij dat lichamelijk aankan, ook na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. „Waarom zou je er dan mee moeten ophouden?” In 2007, toen zijn partner en hij ‘ieder hun eigen weg gingen’, verhuisde Bosker, toen werkloos, van Groningen naar Wageningen.„In het noorden was weinig werk. Mijn gedachte was dat ik vanuit Wageningen, midden in het land, alle kanten op kon. Het maakte mij niet uit wat voor werk ik zou gaan doen, als ik maar werk zou kunnen vinden.” Dat was lastiger dan gedacht. Dan had hij hier een baantje, dan daar. Sinds begin 2016 leeft hij van een bijstandsuitkering. „Ik kom daar van rond. Ik heb weinig nodig. Mijn kinderen zijn de deur uit, ik heb geen auto en geen hypotheek. Ik vind dat niet erg; bezittingen kunnen ook belastend zijn.” Zijn dagen zijn gevuld met vrijwilligerswerk. Hij zet zich in voor dementerende ouderen, mensen met beperkingen en mensen die het moeilijk hebben. Dat vindt hij belangrijk; iets doen voor anderen. Dat zoekt hij nu ook in een nieuwe baan: „Natuurlijk wil ik graag betaald werk, maar wel werk waar mijn hart ligt. Ik zie mijzelf niet werken in de showroom van Mercedes.” Met zijn ervaring in de re-integratiebranche zou hij toch moeten weten hoe je uit die bijstand komt? „Ja”, lacht Bosker. „Ik heb aan beide kanten van de tafel gezeten, inderdaad.” Maar juist aan ‘die onderkant van de samenleving’ waar hij zich graag voor inzet, is in de loop der jaren veel wegbezuinigd, stelt hij. Terug het onderwijs in, is voor hem geen optie. De jeugd is veranderd - hij is een docent die graag verhalen vertelt, die weinig ziet in leren met hulp van computers. Misschien lukt het hem betaald werk te vinden bij Home Instead Thuisservice, dat diensten verleent aan ouderen zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen. „Ouderen levensvreugde geven, zorgen dat zij de regie in eigen hand kunnen houden, dat vind ik belangrijk. Ik ben in gesprek.” Ondertussen neemt hij deel aan het bijstandsexperiment van de gemeente. Bosker: „Het idee van een basisinkomen spreekt mij aan. Op lange termijn worden we daar als samenleving beter van. Geen uitkeringen meer, geen stigma’s. We kunnen dan een heleboel regels overboord gooien die nu voor frustraties zorgen. We zouden meer moeten uitgaan van vertrouwen in de mens. Die wil heus graag werken.”

Scenarioschrijver - ‘Ik vind mezelf altijd opnieuw uit’