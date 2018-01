Ethiopië laat opnieuw politieke gevangenen vrij. Dat heeft premier Hailemariam Desalegn woensdag bekendgemaakt, meldt persbureau AP. De aanklachten worden ingetrokken en een berucht gevangeniskamp wordt gesloten, volgens de premier om “de democratische ruimte voor iedereen te vergroten”.

Het is niet duidelijk hoeveel politieke gevangenen in vrijheid worden gesteld. Bij protesten in 2015 en 2016 werden naar schatting 24 duizend mensen opgepakt. Daarvan werden 20 duizend gevangenen al vrijgelaten, maar ongeveer 3.000 gevangenen moesten nog voor de rechter verschijnen. Onder de mensen die nu nog vastzitten, zijn oppositieleiders Bekele Gerba en Merara Gudina en een aantal journalisten.

In 2015 braken in Ethiopië grote protesten uit waarbij honderden doden vielen en duizenden mensen werden opgepakt. Een van de aanleidingen was de uitbreiding van hoofdstad Addis Abeba. Daar wilde de overheid een deel van het land van de bevolkingsgroep Oromo voor gebruiken. Ten zuiden van de hoofdstad in de regio Oromiya braken daarna anti-regeringsprotesten uit, waarbij de demonstranten vrijlating van eerder opgepakte betogers eisten en opriepen tot meer politieke vrijheid.

De tribale zaken spelen op de achtergrond mee. Eenderde van de Ethiopische bevolking hoort bij de Oromo. Maar het veiligheidsapparaat wordt door de Trigrayers, een relatief kleine groep, gecontroleerd.

Bij de protesten werd zeer hard opgetreden door de politie. Agenten schoten met scherp op de demonstrerende mensen en pakten duizenden mensen op. De demonstraties veranderden in opstanden en door stakingen kwam het leven in verschillende steden stil te liggen.